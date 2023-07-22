У небі над Дніпром помітили пророчий символ (ФОТО)

У Дніпрі в небі з'явився пророчий символ.

Митець із Дніпра Сергій Бурбело опублікував загадкове фото, де було видно хмару, яка нависла над містом. Якщо пильніше придивитися, то вона нагадує контури Кримського півострова.

# нагадує?! – написав він у дописі на своїй Facebook-сторінці.

Користувачі в коментарях погодилися з тим, що хмара щось нагадує. Ну а как же))) Вже не терпиться)

Ще й як

Ймовірно скептики скажуть, що це звичайна хмара, яка ніяк не пов’язана з Кримом, але якщо зіставити фото та карту півострова, то вони справді трохи схожі між собою. Цілком можливо, що це пророчий символ того, що окупований Крим скоро остаточно повернеться під контроль України.

У будь-якому разі, ніхто не забороняє трохи помріяти про близьке майбутнє, навіть якщо воно малоймовірне.

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