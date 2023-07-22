У небі над Дніпром помітили пророчий символ (ФОТО)

Митець із Дніпра Сергій Бурбело опублікував загадкове фото, де було видно хмару, яка нависла над містом. Якщо пильніше придивитися, то вона нагадує контури Кримського півострова.
# нагадує?! – написав він у дописі на своїй Facebook-сторінці.
Ймовірно скептики скажуть, що це звичайна хмара, яка ніяк не пов’язана з Кримом, але якщо зіставити фото та карту півострова, то вони справді трохи схожі між собою. Цілком можливо, що це пророчий символ того, що окупований Крим скоро остаточно повернеться під контроль України.
У будь-якому разі, ніхто не забороняє трохи помріяти про близьке майбутнє, навіть якщо воно малоймовірне.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі стрімко знижується ціна на лохину.
На проспекті Богдана Хмельницького після смертельної ДТП знаходять моторошні речі
Дніпровські спортсмени продовжують завойовувати престижні нагороди.
У Дніпропетровській області вночі чули звуки вибухів.