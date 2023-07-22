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У небі над Дніпром помітили пророчий символ (ФОТО)

Сьогодні 12:16
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У Дніпрі в небі з'явився пророчий символ.

Новости Днепра про У небі над Дніпром помітили пророчий символ (ФОТО)

Митець із Дніпра Сергій Бурбело опублікував загадкове фото, де було видно хмару, яка нависла над містом. Якщо пильніше придивитися, то вона нагадує контури Кримського півострова. 

# нагадує?! – написав він у дописі на своїй Facebook-сторінці. 

Користувачі в коментарях погодилися з тим, що хмара щось нагадує. 
 
Ну а как же)))
 
Вже не терпиться)
 
Ще й як
 

Ймовірно скептики скажуть, що це звичайна хмара, яка ніяк не пов’язана з Кримом, але якщо зіставити фото та карту півострова, то вони справді трохи схожі між собою. Цілком можливо, що це пророчий символ того, що окупований Крим скоро остаточно повернеться під контроль України. 

У будь-якому разі, ніхто не забороняє трохи помріяти про близьке майбутнє, навіть якщо воно малоймовірне. 

Новости Днепра про У небі над Дніпром помітили пророчий символ (ФОТО)

Новости Днепра про У небі над Дніпром помітили пророчий символ (ФОТО)

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Новости Днепра про У небі над Дніпром помітили пророчий символ (ФОТО)Українська

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