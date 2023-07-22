Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В небе над Днепром заметили пророческий символ (ФОТО)

Сегодня 12:16
просмотров

В Днепре в небе появился пророческий символ.

Новости Днепра про В небе над Днепром заметили пророческий символ (ФОТО)

Художник из Днепра Сергей Бурбело опубликовал загадочное фото, где было видно облако, нависшее над городом. Если пристальнее присмотреться, то оно напоминает контуры Крымского полуострова.

# напоминает?! – написал он в сообщении на своей Facebook-странице.

Пользователи в комментариях согласились с тем, что облако напоминает что-то.

Ну а как же)))

Уж не терпится)

Еще как

Вероятно скептики скажут, что это обычное облако, никак не связанное с Крымом, но если сопоставить фото и карту полуострова, то они действительно немного похожи между собой. Вполне возможно, что это пророческий символ того, что оккупированный Крым вскоре окончательно вернется под контроль Украины.

Во всяком случае, никто не запрещает немного помечтать о близком будущем, даже если оно маловероятно.

Новости Днепра про В небе над Днепром заметили пророческий символ (ФОТО)

Новости Днепра про В небе над Днепром заметили пророческий символ (ФОТО)

Читайте также:

Новости Днепра про В небе над Днепром заметили пророческий символ (ФОТО)Українська Новости Днепра про В небе над Днепром заметили пророческий символ (ФОТО)Русский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре самая дорогая ягода продолжает падать в цене: где самая дешевая голубика
Новости Днепра
Сегодня 11:30
В Днепре самая дорогая ягода продолжает падать в цене: где самая дешевая голубика

В Днепре стремительно снижается цена на голубику.

В Днепре рядом с местом ДТП, где погибла пенсионерка, находят жуткие вещи
Новости Днепра
Сегодня 10:52
В Днепре рядом с местом ДТП, где погибла пенсионерка, находят жуткие вещи

На проспекте Богдана Хмельницкого после смертельного ДТП находят жуткие вещи

Легкоатлетка из Днепра завоевала очередную награду на этапе Бриллиантовой лиги в Монако
Новости Днепра
Сегодня 10:09
Легкоатлетка из Днепра завоевала очередную награду на этапе Бриллиантовой лиги в Монако

Днепровские спортсмены продолжают завоевывать престижные награды.

В Днепропетровской области во время пожара погибла женщина
Новости Днепра
Сегодня 09:11
В Днепропетровской области во время пожара погибла женщина

В Каменском, что на Днепропетровщине, во время пожара в своей…

Последние новости

В Днепре самая дорогая ягода продолжает падать в цене: где самая дешевая голубика
В Днепре самая дорогая ягода продолжает падать в цене: где самая дешевая голубика

В Днепре стремительно снижается цена на голубику.

Сегодня 11:30
3
просмотров
В Днепре рядом с местом ДТП, где погибла пенсионерка, находят жуткие вещи
В Днепре рядом с местом ДТП, где погибла пенсионерка, находят жуткие вещи

На проспекте Богдана Хмельницкого после смертельного ДТП находят жуткие вещи

Сегодня 10:52
1
просмотров
Легкоатлетка из Днепра завоевала очередную награду на этапе Бриллиантовой лиги в Монако
Легкоатлетка из Днепра завоевала очередную награду на этапе Бриллиантовой лиги в Монако

Днепровские спортсмены продолжают завоевывать престижные награды.

Сегодня 10:09
1
просмотров
В Днепропетровской области во время пожара погибла женщина
В Днепропетровской области во время пожара погибла женщина

В Каменском, что на Днепропетровщине, во время пожара в своей квартире погибла женщина.

Сегодня 09:11
1
просмотров
Ночью в Днепропетровской области раздавались взрывы: есть трое пострадавших
Ночью в Днепропетровской области раздавались взрывы: есть трое пострадавших

В Днепропетровской области ночью были слышны звуки взрывов.

Сегодня 08:26
2
просмотров
Погода на 22 июля: в Днепре немного облачно, но без осадков
Погода на 22 июля: в Днепре немного облачно, но без осадков

Зонт сегодня не понадобится!

Сегодня 06:15
2
просмотров
В АТБ в Днепре заметили в продаже яйца из будущего, но есть нюанс
В АТБ в Днепре заметили в продаже яйца из будущего, но есть нюанс

В одном из днепровских АТБ в продаже заметили яйца из будущего.

Вчера 21:59
10
просмотров
В Днепре берег в сквере Прибрежном покрылся водорослями (ФОТО)
В Днепре берег в сквере Прибрежном покрылся водорослями (ФОТО)

Реку Днепр заполонили водоросли.

Вчера 21:30
9
просмотров
Житель Днепра пришел в гости к своей сестре с гранатой
Житель Днепра пришел в гости к своей сестре с гранатой

Днепрян купил гранату, а потом бродил с ней по городу.

Вчера 20:52
6
просмотров
В Днепропетровской области мужчина утонул во время отдыха
В Днепропетровской области мужчина утонул во время отдыха

В Криворожском районе в реке утонул мужчина.

Вчера 20:10
5
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх