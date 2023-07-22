В небе над Днепром заметили пророческий символ (ФОТО)

В Днепре в небе появился пророческий символ.

Художник из Днепра Сергей Бурбело опубликовал загадочное фото, где было видно облако, нависшее над городом. Если пристальнее присмотреться, то оно напоминает контуры Крымского полуострова.

# напоминает?! – написал он в сообщении на своей Facebook-странице.

Пользователи в комментариях согласились с тем, что облако напоминает что-то.

Ну а как же)))

Уж не терпится)

Еще как

Вероятно скептики скажут, что это обычное облако, никак не связанное с Крымом, но если сопоставить фото и карту полуострова, то они действительно немного похожи между собой. Вполне возможно, что это пророческий символ того, что оккупированный Крым вскоре окончательно вернется под контроль Украины.

Во всяком случае, никто не запрещает немного помечтать о близком будущем, даже если оно маловероятно.

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