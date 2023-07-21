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У Дніпрі перехожі затримали злодія, який вирвав з рук бабусі сумку

Сьогодні 17:52
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У Дніпрі на Набережній Перемоги обікрали 73-річну бабусю.

Новости Днепра про У Дніпрі перехожі затримали злодія, який вирвав з рук бабусі сумку

Про цей інцидент розповіли в поліції Дніпра. 

Учора, близько 15 години дня біля відділення Укрпошти на Набережній Перемоги, невідомий вирвав з рук бабусі сумку. Всередині був гаманець з великою сумою грошей. 

Проте далеко злодієві втекти не вдалося. На допомогу старенький прийшов перехожий, який догнав грабіжника та затримав до приїзду поліції. 

44-річного чоловіка, який обікрав жінку, затримали. Як зʼясувалось, чоловік уже мав проблеми із законом за скоєння аналогічних злочинів. 

21 липня слідчі повідомили фігуранту про підозру у крадіжці. Слідство триває.

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Новости Днепра про У Дніпрі перехожі затримали злодія, який вирвав з рук бабусі сумкуУкраїнська

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