У Дніпрі перехожі затримали злодія, який вирвав з рук бабусі сумку

У Дніпрі на Набережній Перемоги обікрали 73-річну бабусю.

Про цей інцидент розповіли в поліції Дніпра.

Учора, близько 15 години дня біля відділення Укрпошти на Набережній Перемоги, невідомий вирвав з рук бабусі сумку. Всередині був гаманець з великою сумою грошей.

Проте далеко злодієві втекти не вдалося. На допомогу старенький прийшов перехожий, який догнав грабіжника та затримав до приїзду поліції.

44-річного чоловіка, який обікрав жінку, затримали. Як зʼясувалось, чоловік уже мав проблеми із законом за скоєння аналогічних злочинів.

21 липня слідчі повідомили фігуранту про підозру у крадіжці. Слідство триває.

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