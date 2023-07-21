Легкоатлет із Дніпра здобув путівку на Олімпіаду-2024: показав найкращий результат

Нещодавно на змаганнях золотої серії Світового континентального туру в Угорщині дніпровський метальник молота Михайло Кохан виграв змагання з результатом 79,37 м.
З найкращим для себе результатом у сезоні 22-річний спортсмен також виконав олімпійський норматив (78,20 м).
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
У такий спосіб Михайло здобув для України ліцензію на участь в Олімпійських іграх.
Зазначимо, це вже четверта путівка на Олімпіаду саме у легкій атлетиці. Раніше це зробили Ірина Геращенко та Юлія Левченко у стрибках у висоту та Марина Бех-Романчук у потрійному стрибку. А загалом Україна має вже майже 20 ліцензій на Ігри-2024.
Вітаємо нашого спортсмена та бажаємо йому нових перемог!
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