Дешевше в два рази: у Дніпрі в супермаркетах “рухнули” ціни на цибулю

Зараз багато хто вже збирає врожай молодої цибулі, але чи знизилася не неї ціна в магазинах Дніпра.
Ми вирішили перевірити, скільки зараз коштує цей овоч у найпопулярніших супермаркетах міста – “АТБ”, “Варус” та “Сільпо”.
Так, в “АТБ” кілограм цибулі ріпчастої коштує 25,95 грн, а цибулі “Марс” – 45,95 грн.
У “Сільпо” кілограм ріпчастої коштує 27,49 грн, а “Марс” – 59,99 грн (майже на 15 грн дорожче ніж в “АТБ”).
У “Варусі” цибуля молода коштує 27,40 за кг, а от цибулі “Марс” у наявності не виявилося.
Як бачимо, ціни трішки “впали”. Як буде далі – залежить від зібраного врожаю, зазначають експерти.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі кавуни б’ють цінові рекорди: дешевші за помідори в два рази.
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