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  • Дешевше в два рази: у Дніпрі в супермаркетах “рухнули” ціни на цибулю

Дешевше в два рази: у Дніпрі в супермаркетах “рухнули” ціни на цибулю

Сьогодні 16:59
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Навесні ціни на цибулю били всі рекорди - від 70 і дорожче.

Новости Днепра про Дешевше в два рази: у Дніпрі в супермаркетах

Зараз багато хто вже збирає врожай молодої цибулі, але чи знизилася не неї ціна в магазинах Дніпра.

Ми вирішили перевірити, скільки зараз коштує цей овоч у найпопулярніших супермаркетах міста – “АТБ”, “Варус” та “Сільпо”.

Так, в “АТБ” кілограм цибулі ріпчастої коштує 25,95 грн, а цибулі “Марс” – 45,95 грн. 

Новости Днепра про Дешевше в два рази: у Дніпрі в супермаркетах

Новости Днепра про Дешевше в два рази: у Дніпрі в супермаркетах

У “Сільпо” кілограм ріпчастої коштує 27,49 грн, а “Марс” – 59,99 грн (майже на 15 грн дорожче ніж в “АТБ”).

Новости Днепра про Дешевше в два рази: у Дніпрі в супермаркетах

У “Варусі” цибуля молода коштує 27,40 за кг, а от цибулі “Марс” у наявності не виявилося. 

Новости Днепра про Дешевше в два рази: у Дніпрі в супермаркетах

Новости Днепра про Дешевше в два рази: у Дніпрі в супермаркетах

Як бачимо, ціни трішки “впали”. Як буде далі – залежить від зібраного врожаю, зазначають експерти.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі кавуни б’ють цінові рекорди: дешевші за помідори в два рази.

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