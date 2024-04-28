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  • У Нікополі внаслідок ворожих обстрілів постраждали дві жінки: поліція задокументувала воєнні злочини рф

У Нікополі внаслідок ворожих обстрілів постраждали дві жінки: поліція задокументувала воєнні злочини рф

Сьогодні 11:52
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Слідчі поліції задокументували воєнні злочини рф.

Новости Днепра про У Нікополі внаслідок ворожих обстрілів постраждали дві жінки: поліція задокументувала воєнні злочини рф

Вчора, 27 квітня, протягом дня ворог гатив по місту Нікополь. Гатив з артилерії та цілив FPV-дронами.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області

Внаслідок влучань постраждали люди, руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури. В результаті обстрілів зазнали пошкоджень житлові будинки – багатоповерхові та приватні, гаражі та паркани, господарська споруда та автомобіль. Також ворог поцілив по селу у Мирівській територіальній громаді – пошкоджено агрофірму, — йдеться у дописі правоохоронців.

На місці працювали слідчі поліції, проводяться спеціальні заходи. Розпочато кримінальні провадження за фактами воєнних злочинів.

Сьогодні ми писали про те, що ворог вдарив по Нікополю двома дронами-камікадзе.

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Новости Днепра про У Нікополі внаслідок ворожих обстрілів постраждали дві жінки: поліція задокументувала воєнні злочини рфУкраїнська Новости Днепра про У Нікополі внаслідок ворожих обстрілів постраждали дві жінки: поліція задокументувала воєнні злочини рфРусский

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