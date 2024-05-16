Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Пересечение границы после 18 мая: в ГПСУ объяснили, что изменится для мужчин

Сегодня 15:55
просмотров

С 18 мая в пунктах пропуска у отдельных категорий граждан будут проверять наличие военно-учетного документа.

Новости Днепра про Пересечение границы после 18 мая: в ГПСУ объяснили, что изменится для мужчин

Со вступлением в силу закона о мобилизации несколько изменятся правила пересечения границы. Показывать военно-учетные документы будут почти все мужчины, даже получившие «белый билет», и те которые имеют бронь и разрешение на выезд.

С 18 мая 2024 года инспекторы Государственной пограничной службы Украины в пунктах пропуска в отдельных категорий граждан будут проверять наличие военно-учетного документа, — отметил представитель Госпогранслужбы полковник Андрей Демченко в комментарии «Украинской правде»

Мужчины от 18 до 60 лет должны брать с собой военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющим личность, и предъявлять их по требованию пограничника в приграничной полосе, контролируемом приграничном районе и на пунктах пропуска через государственную границу Украины.

Такая обязанность предусмотрена изменениями в законы Украины «О правовом режиме военного положения» и «О мобилизационной подготовке и мобилизации», которые вступят в силу в эту субботу.

Кто должен показывать документ:

  • забронированные на период мобилизации и военное время;
  • признаны в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии непригодными к военной службе по состоянию здоровья;
  • на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;
  • самостоятельно воспитывающих ребенка;
  • имеющих ребенка (детей) в возрасте до 18 лет и мужа (жену), проходящего военную службу по одному из видов военной службы;
  • а также другие категории лиц, определенные ст.23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Мужчины, которые могут не показывать военно-учетный документ:

  • лица с инвалидностью;
  • те, которые сопровождают лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью;
  • водители, осуществляющие перевозки медицинских грузов и гуманитарной помощи, осуществляют международные перевозки грузов и пассажиров;
  • определенные лица по отдельным должностям и государственной службе, работники предприятий железнодорожного транспорта и относящиеся к морской и авиационной отрасли и т.д.

Порядок выезда этой категории остается неизменным.

В ГНСУ призывают обновить свои данные в ТЦК и СП и внести информацию о получении отсрочки в свой военно-учетный документ перед тем, как выезжать за границу.

Читайте также:

Новости Днепра про Пересечение границы после 18 мая: в ГПСУ объяснили, что изменится для мужчинУкраїнська Новости Днепра про Пересечение границы после 18 мая: в ГПСУ объяснили, что изменится для мужчинРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Из Тисы достали тела трех утопленников: одному из погибших было всего 20 лет
    Новости Украины
    07.05.2024 11:41
    Из Тисы достали тела трех утопленников: одному из погибших было всего 20 лет

    Вчера, в течение дня, на Закарпатье, недалеко от границы с…

    Взял паспорт сестры: житель Золотоноши переоделся в женщину и пытался пересечь границу
    Новости Украины
    06.05.2024 14:00
    Взял паспорт сестры: житель Золотоноши переоделся в женщину и пытался пересечь границу

    Мужчина до последнего стоял на своем: он - гражданка Украины.

    Без пищи и воды: житель Днепра три дня бродил по горам, потому что потерялся по дороге в Румынию
    Новости Днепра
    11.04.2024 17:23
    Без пищи и воды: житель Днепра три дня бродил по горам, потому что потерялся по дороге в Румынию

    А когда заблудился – позвонил пограничникам, чтобы те его спасли.

    Жители Днепропетровщины под пулями убегали за границу, обмотавшись алюминиевой фольгой
    Новости Днепра
    29.02.2024 14:44
    Жители Днепропетровщины под пулями убегали за границу, обмотавшись алюминиевой фольгой

    Изобретательных нарушителей задержали в Одесской области, когда те обмотанные фольгой…

    Последние новости

    В Днепре заметили патрульное авто «одетое» в вышиванку (ВИДЕО)
    В Днепре заметили патрульное авто «одетое» в вышиванку (ВИДЕО)

    В Днепре на День вышиванки украсили даже авто патрульных.

    Сегодня 17:46
    2
    просмотров
    «Летние» улицы в Днепре: от Июньской до Клубничной и где они находятся
    «Летние» улицы в Днепре: от Июньской до Клубничной и где они находятся

    Две недели осталось до наступления календарного лета в Днепре. Но есть ряд жителей города у которых лето – круглый год, потому что живут они на улицах с названиями, связанными с летом и самой теплой порой года.

    Сегодня 17:28
    0
    просмотров
    В Днепре 17-летний парень выстрелил в соседа: пострадавший умер
    В Днепре 17-летний парень выстрелил в соседа: пострадавший умер

    11 мая в Днепре 17-летний парень выстрелил в 39-летнего мужчину. Сегодня, 16 мая, пострадавший умер в больнице.

    Сегодня 17:03
    3
    просмотров
    На Днепропетровщине из-за войны возросла популяция зайцев
    На Днепропетровщине из-за войны возросла популяция зайцев

    В Днепропетровской области выросла популяция зайцев.

    Сегодня 16:53
    4
    просмотров
    Как в Днепре отметили День вышиванки
    Как в Днепре отметили День вышиванки

    Сегодня, 16 мая, в Украине отмечают День вышиванки. Днепр присоединился к национальному празднику.

    Сегодня 16:20
    2
    просмотров
    «Гнездо Карлсона»: в Днепре на крыше дома обнаружили огромную свалку
    «Гнездо Карлсона»: в Днепре на крыше дома обнаружили огромную свалку

    В Днепре на крыше дома обнаружили свалку, где вероятно кто-то живет.

    Сегодня 15:14
    6
    просмотров
    В Днепре с 16:00 возможны отключения света по графику
    В Днепре с 16:00 возможны отключения света по графику

    Сегодня, 16 мая, в Днепре будут почасово выключать свет.

    Сегодня 14:58
    90
    просмотров
    В Днепре через интернет можно купить вышиванку за 70 тыс грн: как она выглядит (ФОТО)
    В Днепре через интернет можно купить вышиванку за 70 тыс грн: как она выглядит (ФОТО)

    Вышиванка – наша национальная одежда,  но одевают ее чаще всего только по праздникам. В старину наши предки носили вышиванки каждый день, праздничная и повседневная рубашка отличалась количеством и яркостью вышивки.

    Сегодня 14:55
    5
    просмотров
    4 предмета и отключение света: в УЦОКО рассказали, чего ждать выпускникам от НМТ в 2024 году
    4 предмета и отключение света: в УЦОКО рассказали, чего ждать выпускникам от НМТ в 2024 году

    НМТ этого года несколько отличается от тестирований предыдущих лет.

    Сегодня 14:28
    1
    просмотров
    В Днепре спасают военного, который потерял ногу
    В Днепре спасают военного, который потерял ногу

    В Днепре в больнице спасают добровольца, которому ампутировали ногу.

    Сегодня 14:11
    2
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх