Пересечение границы после 18 мая: в ГПСУ объяснили, что изменится для мужчин

Со вступлением в силу закона о мобилизации несколько изменятся правила пересечения границы. Показывать военно-учетные документы будут почти все мужчины, даже получившие «белый билет», и те которые имеют бронь и разрешение на выезд.
С 18 мая 2024 года инспекторы Государственной пограничной службы Украины в пунктах пропуска в отдельных категорий граждан будут проверять наличие военно-учетного документа, — отметил представитель Госпогранслужбы полковник Андрей Демченко в комментарии «Украинской правде»
Мужчины от 18 до 60 лет должны брать с собой военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющим личность, и предъявлять их по требованию пограничника в приграничной полосе, контролируемом приграничном районе и на пунктах пропуска через государственную границу Украины.
Такая обязанность предусмотрена изменениями в законы Украины «О правовом режиме военного положения» и «О мобилизационной подготовке и мобилизации», которые вступят в силу в эту субботу.
Кто должен показывать документ:
Мужчины, которые могут не показывать военно-учетный документ:
Порядок выезда этой категории остается неизменным.
В ГНСУ призывают обновить свои данные в ТЦК и СП и внести информацию о получении отсрочки в свой военно-учетный документ перед тем, как выезжать за границу.
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