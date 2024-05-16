Пересечение границы после 18 мая: в ГПСУ объяснили, что изменится для мужчин

С 18 мая в пунктах пропуска у отдельных категорий граждан будут проверять наличие военно-учетного документа.

Со вступлением в силу закона о мобилизации несколько изменятся правила пересечения границы. Показывать военно-учетные документы будут почти все мужчины, даже получившие «белый билет», и те которые имеют бронь и разрешение на выезд.

С 18 мая 2024 года инспекторы Государственной пограничной службы Украины в пунктах пропуска в отдельных категорий граждан будут проверять наличие военно-учетного документа, — отметил представитель Госпогранслужбы полковник Андрей Демченко в комментарии «Украинской правде»

Мужчины от 18 до 60 лет должны брать с собой военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющим личность, и предъявлять их по требованию пограничника в приграничной полосе, контролируемом приграничном районе и на пунктах пропуска через государственную границу Украины.

Такая обязанность предусмотрена изменениями в законы Украины «О правовом режиме военного положения» и «О мобилизационной подготовке и мобилизации», которые вступят в силу в эту субботу.

Кто должен показывать документ:

забронированные на период мобилизации и военное время;

признаны в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии непригодными к военной службе по состоянию здоровья;

на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;

самостоятельно воспитывающих ребенка;

имеющих ребенка (детей) в возрасте до 18 лет и мужа (жену), проходящего военную службу по одному из видов военной службы;

а также другие категории лиц, определенные ст.23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Мужчины, которые могут не показывать военно-учетный документ:

лица с инвалидностью;

те, которые сопровождают лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью;

водители, осуществляющие перевозки медицинских грузов и гуманитарной помощи, осуществляют международные перевозки грузов и пассажиров;

определенные лица по отдельным должностям и государственной службе, работники предприятий железнодорожного транспорта и относящиеся к морской и авиационной отрасли и т.д.

Порядок выезда этой категории остается неизменным.

В ГНСУ призывают обновить свои данные в ТЦК и СП и внести информацию о получении отсрочки в свой военно-учетный документ перед тем, как выезжать за границу.

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