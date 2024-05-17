Школьников из Днепра приглашают на всеукраинский онлайн-урок по кибергигиене: детали

Старшеклассников приглашают на всеукраинский онлайн-урок по кибергигиене!

Он состоится 21 мая для школьников 8-11 классов со всей Украины. Цель урока — повысить осведомленность молодежи о правилах безопасного поведения в интернете.

Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины.

Отмечается, что урок проведет ведущий киберэксперт Егор Аушев на YouTube-канале Всеукраинской школы онлайн. На занятии расскажут, как:

создавать надежные пароли;

отслеживать вредные ссылки и фейки;

безопасно пользоваться публичными сетями Wi-Fi.

Онлайн-трансляцию можно будет посмотреть ЗДЕСЬ!

Когда: 21 мая в 16:00. Кому будет полезным: ученикам 8-11 классов. Присоединяйтесь и будьте в безопасности онлайн! — отметили в МОН.

Напомним, ранее мы писали, что в УЦОКО рассказали, чего ждать выпускникам от НМТ в 2024 году.

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