У “Дії” скоро з’явиться посвідчення ветерана: деталі

Скоро в застосунку “Дія” можна буде додати й шерити посвідчення ветерана.
Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.
Зазначається, що цифровий документ значно спростить життя ветеранів та їхніх сімей, адже замість паперового посвідчення можна буде показати електронне з детальною інформацією, а також пошерити його в “Дії”. Також документ стане доступним для члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни та/або члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України.
Зараз проходить бета-тестування нової послуги! Долучайтеся першими до оцінки нових можливостей у “Дії”, якщо ви:
Також, крім одного чи кількох з перерахованих статусів, ви зможете взяти участь, якщо маєте:
Зареєструватися на тестування можна у чатботі!
Користуйтеся першими та діліться фідбеком з командою “Дії”, як ви оцінюєте: зрозумілість інтерфейсу; коректність та повноту даних, які підтягнуться в документ; чи вдалося відобразити документ особи; чи відображається коректно фото особи на посвідченні, – зазначили у Мінцифри.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у “Дії” з’явилися освітні документи.
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