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У “Дії” скоро з’явиться посвідчення ветерана: деталі

Сьогодні 10:25
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Зараз проходить бета-тестування нової послуги!

Новости Днепра про У

Скоро в застосунку “Дія” можна буде додати й шерити посвідчення ветерана.

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.

Зазначається, що цифровий документ значно спростить життя ветеранів та їхніх сімей, адже замість паперового посвідчення можна буде показати електронне з детальною інформацією, а також пошерити його в “Дії”. Також документ стане доступним для члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни та/або члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України.

Зараз проходить бета-тестування нової послуги! Долучайтеся першими до оцінки нових можливостей у “Дії”, якщо ви:

  • учасник бойових дій;
  • особа з інвалідністю внаслідок війни;
  • учасник війни;
  • постраждалий учасник Революції Гідності;
  • член сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни;
  • член сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України.

Також, крім одного чи кількох з перерахованих статусів, ви зможете взяти участь, якщо маєте:

  • ID-карту або закордонний паспорт в “Дії”;
  • верифіковану картку платника податків.

Зареєструватися на тестування можна у чатботі!

Користуйтеся першими та діліться фідбеком з командою “Дії”, як ви оцінюєте: зрозумілість інтерфейсу; коректність та повноту даних, які підтягнуться в документ; чи вдалося відобразити документ особи; чи відображається коректно фото особи на посвідченні, – зазначили у Мінцифри.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у “Дії” з’явилися освітні документи. 

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