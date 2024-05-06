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  • «Сидите бл**ь в своем Львове»: блогерша из Днепра Алхим снова «наехала» на жителей Львова

«Сидите бл**ь в своем Львове»: блогерша из Днепра Алхим снова «наехала» на жителей Львова

Сегодня 19:40
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Анна Алхим снова оскандалилась своими заявлениями о жителях Львова.

Новости Днепра про

Блогерша Алхим, которая начинала карьеру в Днепре, снова попала в скандал из-за своих высказываний об украинском языке.

В своем Instagram Алхим рассказала о своем конфликте с мужчинами в военной форме, которые ехали на львовских номерах. Инцидент произошел на трассе в Борисполь.

По словам Анны, она ехала в Киев, когда водитель одного из автомобилей сначала якобы «принципиально» не пропускал блогершу вперед, а потом когда пропустил, то начал сигналить и обгонять.

Уже на подъезде в Борисполь блогер остановилась, чтобы спросить у водителя, что она сделала не так.

Далее прямая речь Алхим:

В Борисполе на светофоре догоняю, останавливаюсь, открываю окно, двое мужчин в военной форме. Говорю: у вас какие-то вопросы ко мне. Забыла уточнить, это львовские. Львовские номера, львовские два человека. Я ему еще раз задаю вопрос: у вас ко мне какие-то вопросы, что это было? Он мне говорит: Я не понимаю вашего языка, на каком языке вы говорите? Дамы, я вас не понимаю. Иди на х** я ему хотела сказать, но я не успела это сказать, он мне сказал… — рассказала блогерша.

Потом блогерша достаточно в грубой форме начала оскорблять жителей Львова. По мнению Алхим, война сейчас якобы не только между странами, но и между областями в Украине.

Есть люди плохие, есть люди хорошие. Я не разделяю людей на это харьковские, это киевские, это львовские. Но с*** именно почему-то во Львове постоянно какая-то х***я. Если вам не нравится, что здесь говорят на русском языке, х*** вас так много в Киеве, я не могу понять. Б***ь, куда ни глянешь ВС, ВС,ВС. Сидите, бл**, в своем Львове, разговаривайте на своем языке, украинском…, — заявила блогерша.

Осторожно! На видео имеется нецензурная лексика.

После публикации этого видео Алхим наткнулся на волну хейта. В частности, блогер Андрей Смолий в своем телеграм-канале упомянул, что это не первый скандал Анны. Раньше ее критиковали за любовь к российской музыке и высказание о том, что «путин красавчик».

Эта прорускомировка и украинофобка разделяет страну, топит за русский мир, продвигает рашистскую музыку в публичном пространстве – вопросов нет ни у кого, – написал Смолий.

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