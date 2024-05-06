Блогерка з Дніпра Алхім знову “наїхала” на жителів Львова

Анна Алхім знову оскандалилася своїми заявами про жителів Львова.

Блогерка Алхім, яка починала кар’єру в Дніпрі, знову втрапила в скандал через свої висловлювання щодо української мови.

У своєму Instagram Алхім розповіла про свій конфлікт з чоловіками у військовій формі, які їхали на львівських номерах. Інцидент трапився на трасі до Борисполя.

За словами Анни, вона їхала до Києва, коли водій одного з автомобілів спершу нібито “принципово” не пропускав блогерку вперед, а потім коли пропустив, то почав сигналити й обганяти.

Вже на під’їзді до Борисполя, блогерка зупинилася, аби запитати у водія, що вона зробила не так.

Далі пряма мова Алхім.

У Борисполі на світлофорі доганяю, зупиняюся, відкриваю вікно, двоє чоловіків у військовій формі. Кажу: у вас якісь питання до мене. Забула уточнити, це львівські. Львівські номери, львівські два чоловіки. Я йому ще раз задаю питання: у вас до мене якісь питання, що це було? Він мені каже: Я не розумію вашої мови, якою мовою ви розмовляєте? Пані, я вас не розумію. Іди на х** я йому хотіла сказати, але я не встигла це сказати, він мені сказав…”, – розповіла блогерка.

Далі блогерка досить у грубій формі почала ображати жителів Львова. На думку Алхім, війна зараз нібито не тільки між країнами, а й між областями в Україні.

Є люди погані, є люди добрі. Я не розділяю людей на: це харківські, це київські, це львівські. Але с*** саме чомусь у Львові постійно якась х***я. Якщо вам не подобається, що тут розмовляють на російській мові, х*** вас так багато в Києві, я не можу зрозуміти. Б***ь, куди не глянеш ВС, ВС,ВС. Сидіть, бл**, у своєму Львові, розмовляйте на своїй мові, українській…, – заявила блогерка.

Обережно! На відео є нецензурна лексика.

Після публікації цього відео Алхім наткнулася на хвилю хейту. Зокрема, блогер Андрій Смолій у своєму телеграм-каналі згадав, що це не перший скандал Анни. Раніше її критикували за любов до російської музики та вислювлювання про те, що “путін красавчік”.

Ця прорускоміровка та українофобка розділяє країну, топить за русскій мір, просуває рашистську музику в публічному просторі – питань немає ні у ког, – написав Смолій.

Читайте також:

Українська

Автор: