Переховується з 2023 року: на Дніпропетровщині поліцейські розшукують 31-річного чоловіка

Криворізькі поліцейські розшукують 31-річного Ахмедова Аміда Гасан огли.
Чоловік переховується з метою уникнення покарання за вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. З 22 листопада 2023 року його місцеперебування невідоме.
Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.
Прикмети: на вигляд 30-35 років, зріст 165-170 см, чорне волосся, обличчя овальне смугле, брови густі, може мати темну бороду та вуса.
Якщо вам відома будь-яка інформація, що допоможе встановити місцеперебування розшукуваного, звертайтесь до поліції за телефонами: 0986346268, 102.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині розшукують 74-річну жінку.
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