В Днепре для школьников на лето оставят льготы на проезд в общественном транспорте

Безвозмездный проезд и скидка 25% для школьников действуют во время летних каникул, об этом напомнили в Департаменте транспорта.
В Днепре учащиеся заведений общего среднего образования имеют право на безвозмездный проезд в электротранспорте. Также для них действует скидка 25% от тарифа в городских автобусах. Это работает в течение всего года – даже в выходные и каникулы.
Однако, чтобы воспользоваться бесплатным проездом или скидкой, школьник должен предъявить билет ученика установленного образца.
Днепр – первый город в Украине, где ввели бесплатный проезд для школьников в общественном транспорте.
Напомним, 30 мая в заведениях общего среднего образования Днепра прозвучит последний звонок. В каком формате будет проходить праздник последнего звонка и проведение торжеств — самостоятельно выбирает каждое учебное заведение, сообщили в департаменте гуманитарной политики.
После этого для учащихся 1-10 классов начнутся летние каникулы, а вот выпускники будут сдавать Национальный мультипредметный тест.
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