В Україні зростає захворюваність на небезпечну інфекційну хворобу

Більшість хворих — діти дошкільного та раннього шкільного віку.

З 2023 року в Україні зростає захворюваність на кашлюк (або коклюш — це гостра антропонозна повітряно-крапельна бактерійна інфекційна хвороба, найхарактернішою ознакою якої є періодичний спазматичний кашель з репризами).

За перші два місяці 2024 року уже зафіксовано 515 випадків захворювання, за аналогічний період минулого року було зареєстровано тільки 27 випадків, 95,9% усіх захворілих — діти, 4,1% — дорослі. Більшість хворих — діти дошкільного та раннього шкільного віку.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

Зазначається, що причина зростання захворюваності — велика кількість нещеплених дітей.

Кашлюк є дуже заразним, він легко поширюється від людини до людини повітряно-крапельним шляхом при кашлі чи чханні. Найбільш небезпечною хвороба є для немовлят, у яких може викликати апное — тимчасову зупинку дихання. Крім того, у новонароджених і немовлят хвороба може протікати важко, є високий ризик ускладнень та смерті. Старші діти та дорослі зазвичай одужують від кашлюку, але хвороба є виснажливою та сильно ослаблює організм, – зазначають у МОЗ.

Які симптоми кашлюка

Зазвичай хвороба починається як ГРВІ. Але вже через 5-8 днів з’являється нападоподібний спазматичний кашель аж до почервоніння обличчя, сльозотечі, він має характерний свист.

Напади кашлю стаються частіше вночі, ніж удень, кашель може супроводжуватись гарячкою, нежитю та іншими ознаками ГРВІ. У немовлят кашель може не проявлятись – але в них може ставатися зупинка дихання на короткий час, про що може свідчити посиніння обличчя, – зазначають у Міністерстві.

Одужувати людина починає через 4-8 тижнів, але іноді період відновлення може тривати від 2 до 6 місяців.

Як запобігти кашлюку?

Насамперед усі діти мають отримати 4 щеплення — у віці 2, 4, 6 і 18 місяців. Також від кашлюку потрібно вакцинуватися вагітним жінкам у термін від 16 до 32 тижня вагітності незалежно від того, чи вакцинували їх у дитинстві.

Це необхідно, щоб захистити дитину від кашлюку в перші місяці її життя до отримання нею вакцини, – йдеться у повідомленні МОЗ.

За перших ознак сильного кашлю — негайно зверніться до лікаря! Захистіть своїх дітей від важкої хвороби та ускладнень — робіть усі щеплення за календарем!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі 5-річного хлопчика вкусив небезпечний заражений кліщ.

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