Почти по всей Украине объявили желтый уровень опасности: детали

В ближайшие часы и до конца суток 7 мая ожидаются грозы, местами шквалы, 15-20 м/с. Уровень опасности — первый, желтый.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Отмечается, что в Укргидрометцентре ухудшение погодных условий прогнозируют по всей Украине, кроме юго-восточной части, а также в столице и Киевской области.
Будьте осторожны и соблюдайте правила безопасности, находясь на улице!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре метеорологи предупредили об опасном стихийном явлении.
Читайте также:
Автор:
НТУ "Днепровская политехника" готовится отметить свое 125-летие и накануне этой…
В последние годы платформа TikTok стала настоящей площадкой для творчества,…
Полиция Днепропетровщины задержала двух подозреваемых в продаже оружия, боеприпасов и…
На Днепропетровщине продолжают регистрировать единичные случаи коклюша.
НТУ "Днепровская политехника" готовится отметить свое 125-летие и накануне этой даты рассказывает о секретах своей истории и инфраструктуры.
На дорогах Днепра работают видеокамеры и фиксируют нарушения ПДД водителями во время движения машины. Штраф выписывается автоматически и посылается к водителю «письмом счастья». Если он не будет уплачен вовремя – водителю могут заблокировать банковский счет.
В последние годы платформа TikTok стала настоящей площадкой для творчества, развлечений и образования. Некоторые днепряне и жители области уже завоевали популярность среди миллионов зрителей. Мы собрали 5 самых популярных блоггеров из Днепра, покоривших сеть. Кто они такие и о чем…
В Днепре устроят благотворительный забег и семейный праздник.
Еще три каменных бабы эвакуировались в Днепр.
Ежегодно во всем мире 8 мая отмечают День памяти и примирения, Украине уже несколько лет как присоединилась к этой традиции. Главный символ этого дня – красный мак.
В Днепре произошло очередное ДТП.
Военнообязанным продлили действие брони от мобилизации.
На следующей неделе после Пасхи православные христиане восточного обряда традиционно посвящают свое время для поминовения усопших.
Полиция Днепропетровщины задержала двух подозреваемых в продаже оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ через вебсайт.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!