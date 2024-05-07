Почти по всей Украине объявили желтый уровень опасности: детали

В Украине ожидаются грозы!

В ближайшие часы и до конца суток 7 мая ожидаются грозы, местами шквалы, 15-20 м/с. Уровень опасности — первый, желтый.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Отмечается, что в Укргидрометцентре ухудшение погодных условий прогнозируют по всей Украине, кроме юго-восточной части, а также в столице и Киевской области.

Будьте осторожны и соблюдайте правила безопасности, находясь на улице!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре метеорологи предупредили об опасном стихийном явлении.

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