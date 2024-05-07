Адресов много: сегодня в Днепре будут выключать свет до 17:00

Важная информация!

Сегодня, 7 мая, в Днепре в связи с проведением плановых работ частной энергетической компанией ЦЕК с 08:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

ул. Аэропорт: 39, 113, 114, 320;

ул. Национальной Гвардии: 19-Г;

ул. Василия Слипака: 32, 34;

ул. Ивана Франко: 22, 24, 33, 37, 39;

ул. Победы: 212, 214, 216;

ул. Братьев Воробьев: 50, 52А, 54, 56-А, 58, 60, 62, 64-А;

ул. Криворожская: 12-А, 14-А, 16, 20;

ул. Павла Чубинского: 4-А, 6-А, 7-9, 11, 13-А, 15-А;

ул. Рабочая: 89, 91, 93-А, 95, 97-А, 99, 148, 174, 176, 178;

ул. Театральная: 1-А, 5-А, 6;

пер. Станкостроительный: 4;

ул. Независимости: 8, 14, 18, 18Б, 20, 22, 22А, 24, 28, 30, 32.

Об этом сообщили в горсовете.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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