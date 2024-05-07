Адрес багато: сьогодні у Дніпрі вимикатимуть світло до 17:00
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Сьогодні, 7 травня, у Дніпрі у зв’язку з проведенням планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК
з 08:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами: вул. Аеропорт: 39, 113, 114, 320; вул. Національної Гвардії: 19-Г; вул. Василя Сліпака: 32, 34; вул. Івана Франка: 22, 24, 33, 37, 39; вул. Перемоги: 212, 214, 216; вул. Братів Горобців: 50, 52А, 54, 56-А, 58, 60, 62, 64-А; вул. Криворізька: 12-А, 14-А, 16, 20; вул. Павла Чубинського: 4-А, 6-А, 7-9, 11, 13-А, 15-А; вул. Робоча: 89, 91, 93-А, 95, 97-А, 99, 148, 174, 176, 178; вул. Театральна: 1-А, 5-А, 6; пров. Верстатобудівельний: 4; вул. Незалежності: 8, 14, 18, 18Б, 20, 22, 22А, 24, 28, 30, 32.
Про це повідомили у міськраді.
Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:
(056) 732-12-12; (095) 732-12-12; (096) 732-12-12; (073) 732-12-12. Читайте також:
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