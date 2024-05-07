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Адрес багато: сьогодні у Дніпрі вимикатимуть світло до 17:00

Сьогодні 08:46
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Новости Днепра про Адрес багато: сьогодні у Дніпрі вимикатимуть світло до 17:00

Сьогодні, 7 травня, у Дніпрі у зв’язку з проведенням планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК з 08:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

  • вул. Аеропорт: 39, 113, 114, 320;
  • вул. Національної Гвардії: 19-Г;
  • вул. Василя Сліпака: 32, 34;
  • вул. Івана Франка: 22, 24, 33, 37, 39;
  • вул. Перемоги: 212, 214, 216;
  • вул. Братів Горобців: 50, 52А, 54, 56-А, 58, 60, 62, 64-А;
  • вул. Криворізька: 12-А, 14-А, 16, 20;
  • вул. Павла Чубинського: 4-А, 6-А, 7-9, 11, 13-А, 15-А;
  • вул. Робоча: 89, 91, 93-А, 95, 97-А, 99, 148, 174, 176, 178;
  • вул. Театральна: 1-А, 5-А, 6;
  • пров. Верстатобудівельний: 4;
  • вул. Незалежності: 8, 14, 18, 18Б, 20, 22, 22А, 24, 28, 30, 32.

Про це повідомили у міськраді.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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