Самые распространенные мифы о 5G: меняет структуру ДНК, убивает птиц и передает коронавирус

В Украине начали тестировать 5G связь. Она имеет массу преимуществ по сравнению с сетями предыдущих поколений: от низкого энергопотребления до более быстрой передачи данных. С 2019 года во многих странах мира постепенно происходит переход на мобильные сети 5G. Но все новое быстро обрастает мифами и едва появилась новость о тестовом переходе на 5G, как сразу же в социальных сетях стали появляться сообщения о том, что эта сеть может вызвать рак, может «перекодировать» ДНК человека, из-за нее гибнут птицы и еще много чего.

Журналисты dnepr.info собрали и опровергли самые распространенные мифы про 5G связь.

Что такое 5G

Название 5G означает 5 поколение, то есть на сегодня это последнее поколение развития сотовых сетей. Каждое из них соответствует определенному техническому стандарту с различными возможностями и ограничениями. Первое поколение — 1G появилось еще в 1980-х годах, но только в начале 2000-х годов, когда в сотовой связи применялось поколение 3G у пользователей появилась возможность пользоваться стабильно быстрым интернетом.

Сейчас в Украине действует стандарт 4G, работающие на основе технологии LTE – он наиболее распространен по всему миру. Спецификацию новых сетей разрабатывает концорциум, в который входят различные технокомпании со всего мира. Стандарт 5G, как и его предыдущие поколения не принадлежит какой-то одной фирме, ими могут пользоваться все.

Преимущества 5G

5G позволяет более быстро передавать данные, при этом уменьшается время задержки сигнала и возрастает пропускная способность. То есть когда пользователь будет нажимать на кнопку в приложении реагировать оно будет в несколько раз быстрее, действие будет происходить за 1 мс. При этом скорость и стабильность соединения не должны снижаться даже при большом количестве устройств, подключенных к общему оператору или при больших объемах трафика.

Считается, что в будущем сети 5G смогут обеспечить беспроводной стационарный интернет, то есть кабель в помещение проводить будет не обязательно, будет достаточно лишь специального роутера.

Миф №1. Сеть 5G передает коронавирус

Поклонники теории заговора сразу после появления сетей 5G начали говорить о том, что сеть вызывает рак, аутизм и неврологические проблемы, а также стала причиной возникновения коронавируса. Объясняется все просто, активная фаза внедрения 5G совпала с пандемией и из-за этого в интернете стали распространятся теории о том, что мобильное излучение способно вызвать также и этот недуг.

Но волнение людей достигло такого пика, что их пришлось успокаивать представителям ВОЗ. Врачи заявили, что: «вирусы не могут передаваться по волнам и мобильным сетям, а ковид распространяется и в тех странах, где нет 5G покрытия».

Миф №2. Сеть 5G вызывает рак, аутизм и нервные расстройства

Также врачам пришлось опровергать мифы о том, что 5G из-за своего излучения вызывает рак и аутизм. Но все оборудование для сетей 5G соответствует тем же стандартам, что и оборудование, которое используется при работе 4G сетей. Вреда от мобильного электромагнитного излучения нет, если оно установлено правильно.

Чтобы снизить потенциальное воздействие магнитного поля необходимо большое количество базовых станций мобильной сети. Звучит парадоксально, но чем меньше расстояние между станцией и телефоном – тем меньшей мощности нужен сигнал для передачи между терминалом и базовой станцией.

Миф№3. Сеть 5G вызывает нарушение ДНК

Технология формирования луча в сети такова, что она позволяет направленно передавать волны, таким образом мощность передачи низкая, но уровень сигнала максимальный, что позволяет минимально расходовать энергию. Длина волны 5G составляет порядка миллиметра. Она не может проникать внутрь человека. Такие волны считаются гигагерцные, их излучение не может считаться ионизирующим, так как ионизация молекул начинается от электровольт, которые в тысячу раз больше.

Гигагерцные волны не могут нарушать химические связи в молекулах, в том числе и ДНК. Они могут оказывать тепловое воздействие на поверхностные ткани, но при этом их мощность составляет всего 1 Вт, при этом, к примеру, мощность лампы накаливания составляет минимум 40 Вт, а светодиодных – от 1 до 14 Вт.

Миф №4 Сеть 5G убивает птиц

Причиной распространения такого мифа стал случай в 2018 году в Нидерландах, когда в одном из парков Гааги нашли три сотни мертвых птиц. Тогда поклонник конспирологических теорий Джон Хулес написал, что причиной массовой смерти птиц стало тестирование связи 5G. Но сеть 5G начали тестировать только в 2019 году, а массовая смерть птиц не редкость для разных стран мира.

До этого в 2011 году в США и Швеции также были зафиксированы смерти тысячи птиц в короткое время, но рационального объяснения так и не было найдено.

Миф №5 В Украине самые низкие стандарты для оборудования 5G

Правительство каждой страны самостоятельно устанавливают нормативы для оборудования, излучающее электроволны для обеспечения беспроводной мобильной связи. В Украине действуют одни из самых строгих норм в мире. Например, влияние излучение на здоровье измеряющееся в Вт/кв м или мкВт/кв.см, у нас допустимо на уровне 10 мкВт/кв см, а в скандинавских странах эта норма составляет 100 мкВт/кв см, в Канаде до 1000 мкВт/кв.см, в Европе цифра составляет от 4,5 до 10 Вт/кв м, в Японии и США от 6 до 10 Вт/кв м.

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