Предупреждение жителям Украины: враг снова распространяет фейки

Об этом предупреждает Центр Противодействия Дезинформации.
В сообщении говорится о дезинформационных кампаниях врага с 27 мая по 2 июня 2024 года.
Прогнозируется, что враждебная пропаганда активизирует ИПСО по поводу открытия второго фронта со стороны беларуси. Ожидаем в ближайшее время ряд провокационных заявлений высшего руководства россии и белоруссии с угрозами в адрес Украины. Основная цель этой ИПСО – нагнетание массовой паники в украинском обществе, – предупредили в центре.
Позже объяснили, что со стороны беларуси сейчас существует исключительно информационная угроза, однако агрессор планирует распространять ложную информацию по этому поводу.
Отмечается, что роспропаганда будет наращивать масштабы ИПСО «насильственная мобилизация». Такая дезинформация будет иметь в виду то, что из-за мобилизации мужчин из предприятий Украины ожидает экономический кризис.
Также ожидаются информационные провокации по поводу бунтов работников предприятий из-за предоставления работодателям полномочий вручать повестки.
К тому же возможны фейковые рассылки относительно повышения налогов, увеличения цен на топливо и электроэнергию.
Также вражеские медиа будут продвигать нарратив, что якобы Президент В. Зеленский хочет продолжения войны и взимает деньги с населения, — сообщил центр.
Проверить правдивость информации и не вестись на провокации агрессора можно в Telegram-канале Центра Противодействия Дезинформации.
Напоминаем, раньше мы писали, что в Украине рассылают фейковые сообщения от Сбербанка.
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