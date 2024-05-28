Природное лекарство: в Днепре расцвело райдерево (ФОТО)

В Днепре расцвело райдерево, которое полезно для здоровья.

Райдерево или скумпия обыкновенная расцвела на жилом массиве Левобережный. Дерево имеет нестандартный вид, пушистые листья, свекло-розового цвета, и достигает полутора метров в высоту. Поэтому растение похоже на куст. Оно цветет с мая по июль.

Фотографиями поделилась в Facebook жительница Днепра.

Скумпия обладает свойствами сильного антисептика. Ее листья, кору и плоды используют также для полоскания горла, при заболеваниях кишечника и кожных заболеваниях.

Заметить райдерево можно и в других районах Днепра.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в парке Шевченко цветет экзотический цветок из Африки.

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