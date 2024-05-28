Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Природное лекарство: в Днепре расцвело райдерево (ФОТО)

Сегодня 15:43
просмотров

В Днепре расцвело райдерево, которое полезно для здоровья.

Новости Днепра про Природное лекарство: в Днепре расцвело райдерево (ФОТО)

Райдерево или скумпия обыкновенная расцвела на жилом массиве Левобережный. Дерево имеет нестандартный вид, пушистые листья, свекло-розового цвета, и достигает полутора метров в высоту. Поэтому растение похоже на куст. Оно цветет с мая по июль.

Фотографиями поделилась в Facebook жительница Днепра.

Новости Днепра про Природное лекарство: в Днепре расцвело райдерево (ФОТО)

Новости Днепра про Природное лекарство: в Днепре расцвело райдерево (ФОТО)

Новости Днепра про Природное лекарство: в Днепре расцвело райдерево (ФОТО)

Скумпия обладает свойствами сильного антисептика. Ее листья, кору и плоды используют также для полоскания горла, при заболеваниях кишечника и кожных заболеваниях.

Заметить райдерево можно и в других районах Днепра.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в парке Шевченко цветет экзотический цветок из Африки.

Читайте также:

Новости Днепра про Природное лекарство: в Днепре расцвело райдерево (ФОТО)Українська Новости Днепра про Природное лекарство: в Днепре расцвело райдерево (ФОТО)Русский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Самые распространенные мифы о 5G: меняет структуру ДНК, убивает птиц и передает коронавирус
    Новости Днепра
    Сегодня 15:29
    Самые распространенные мифы о 5G: меняет структуру ДНК, убивает птиц и передает коронавирус

    В Украине начали тестировать 5G связь. Она имеет массу преимуществ…

    Нардеп Тищенко назвал Днепр «клоакой мошеннических ботоферм»
    Новости Днепра
    Сегодня 15:27
    Нардеп Тищенко назвал Днепр «клоакой мошеннических ботоферм»

    Тищенко сделал странное заявление о Днепре.

    В Днепре благотворители из Нидерландов открыли госпиталь для животных, пострадавших из-за войны
    Новости Днепра
    Сегодня 14:39
    В Днепре благотворители из Нидерландов открыли госпиталь для животных, пострадавших из-за войны

    Нидерландский благотворительный фонд House of Animals открыл в Днепре госпиталь…

    В Днепре женщины помогли мужчине скрыться от ТЦК (ВИДЕО)
    Новости Днепра
    Сегодня 14:39
    В Днепре женщины помогли мужчине скрыться от ТЦК (ВИДЕО)

    В Днепре несколько неравнодушных женщин помогли мужчине скрыться от работников…

    Последние новости

    Самые распространенные мифы о 5G: меняет структуру ДНК, убивает птиц и передает коронавирус
    Самые распространенные мифы о 5G: меняет структуру ДНК, убивает птиц и передает коронавирус

    В Украине начали тестировать 5G связь. Она имеет массу преимуществ по сравнению с сетями предыдущих поколений: от низкого энергопотребления до более быстрой передачи данных.  С 2019 года во многих странах мира постепенно происходит переход на мобильные сети 5G. Но все…

    Сегодня 15:29
    0
    просмотров
    Нардеп Тищенко назвал Днепр «клоакой мошеннических ботоферм»
    Нардеп Тищенко назвал Днепр «клоакой мошеннических ботоферм»

    Тищенко сделал странное заявление о Днепре.

    Сегодня 15:27
    4
    просмотров
    Житель Кривого Рога пытался попасть в Польшу через кусты
    Житель Кривого Рога пытался попасть в Польшу через кусты

    На Волыни задержали мужчину, который пытался попасть в Польшу через кустарники на границе.

    Сегодня 14:46
    1
    просмотров
    В Днепре благотворители из Нидерландов открыли госпиталь для животных, пострадавших из-за войны
    В Днепре благотворители из Нидерландов открыли госпиталь для животных, пострадавших из-за войны

    Нидерландский благотворительный фонд House of Animals открыл в Днепре госпиталь неотложной помощи животным, пострадавшим из-за войны.

    Сегодня 14:39
    2
    просмотров
    В Днепре женщины помогли мужчине скрыться от ТЦК (ВИДЕО)
    В Днепре женщины помогли мужчине скрыться от ТЦК (ВИДЕО)

    В Днепре несколько неравнодушных женщин помогли мужчине скрыться от работников территориального центра комплектования.

    Сегодня 14:39
    5
    просмотров
    В Днепре в парке Шевченко цветет экзотический цветок из Африки (ФОТО)
    В Днепре в парке Шевченко цветет экзотический цветок из Африки (ФОТО)

    В парке Шевченко цветет яркий цветок.

    Сегодня 14:13
    3
    просмотров
    В Днепре 1 июня заработает аквапарк Happy Day: график и цены
    В Днепре 1 июня заработает аквапарк Happy Day: график и цены

    В Днепре 1 и 2 июня состоится открытие сезона-2024 в аквапарке Happy Day.

    Сегодня 13:47
    3
    просмотров
    В Украине пограничники задержали аквамена, пытавшегося доплыть к любимой через Днестр
    В Украине пограничники задержали аквамена, пытавшегося доплыть к любимой через Днестр

    Пограничники Украины поймали мужчину, который, несмотря ни на что, пытался попасть к невесте.

    Сегодня 13:18
    5
    просмотров
    В Днепре пройдут Дни открытых дверей во всех художественных школах города: адреса
    В Днепре пройдут Дни открытых дверей во всех художественных школах города: адреса

    В Днепре 1 июня детей с родителями приглашают на Дни открытых дверей в художественные школы.

    Сегодня 13:15
    3
    просмотров
    Самый маленький в истории: в Украине приготовили микроборщ
    Самый маленький в истории: в Украине приготовили микроборщ

    Самый маленький борщ в Украине приготовил известный повар.

    Сегодня 13:10
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх