Плохо ориентируется в пространстве: в Днепре ищут мужчину, который ушел из больницы и пропал

В Днепре разыскивают пропавшего мужчину.

Полиция Днепра разыскивает безвестно пропавшего Мицюру Владимира. Известно, что мужчина 27 мая вышел из больницы, где проходил лечение и с тех пор никто не знает его местонахождение.

У мужчины опухоль головного мозга, поэтому он плохо ориентируется в пространстве и может вести себя неадекватно. В случае наличия информации о его местонахождении, позвоните по телефону +380990181688 или «102»

Напомним, в Днепропетровской области разыскивают пропавшего 43-летнего мужчину, который уехал в Павлоград к родственникам и скрылся.

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