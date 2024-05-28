Днепропетровщина стала лидером по темпам переименования топонимов

О том, что Днепропетровщина – лидер по темпам переименования топонимов, свидетельствуют результаты мониторинга общественной инициативы «Деколонизация. Украина». Всего с 2022 года в области деколонизировали 5213 топонимов.
Об этом сообщает Руководитель Украинского центра историко-культурных стратегий и член Рабочей группы по преодолению последствий имперской и тоталитарной политики в Днепропетровской области Сергей Волынец Telegram.
По его словам, Днепропетровщина вышла на один уровень с западными регионами. В ближайшие два месяца переименуют еще больше названий в соответствии с требованиями Закона Украины «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии».
“Напомню, что представленные общественностью цифры несколько условны, потому что на самом деле мы переименовали еще больше улиц. Однако приведенные результаты показательны и прекрасно демонстрируют тенденцию. С первого места по количеству переименованных улиц мы вышли на один уровень с западными регионами. Работа продолжается… ожидаем новых переименований в течение следующих двух месяцев”, — написал Сергей Волынец.
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