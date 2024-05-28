Житель Кривого Рога пытался попасть в Польшу через кусты

На Волыни задержали мужчину, который пытался попасть в Польшу через кустарники на границе.

На Волыни задержан 28-летний мужчина из Кривого Рога, который планировал незаконно попасть в Польшу. Об этом сообщили пограничники Западного регионального управления Госпогранслужбы.

Мужчина попался пограничникам отдела «Амбуков» вечером в понедельник, 27 мая. Его заметили в нескольких сотнях метров от украинско-польской границы, к которой он спешно пробирался сквозь кустарники.

Нарушителем оказался 28-летний житель Кривого Рога. Во время беседы со стражами порядка мужчина признался о своем намерении незаконно попасть в соседнюю страну.

Охранники границы доставили гражданина в подразделение и составили в отношении его административные документы. Решение о его наказании будет приниматься судом.

Напомним, в Украине пограничники задержали аквамена из Молдовы, пытавшегося доплыть к любимой через Днестр.

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