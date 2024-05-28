В Украине 17-летним юношам могут присылать повестки: при каком условии

Их могут получить 17-летние юноши, которые не приписались к своим призывным участкам и не стали на военный учет. Об этом рассказали в Сухопутных войсках ВСУ.
Так что юноши могут получить повестку-уведомление, где им напомнят о необходимости визита в военкомат, где они должны получить «приписное», то есть стать на учет.
Ежегодно в течение января – марта берутся на учет юноши, которым в год взятия на военный учет исполняется 17 лет. Для взятия на военный учет юноши обязаны лично прибыть в соответствующий районный (городской) ТЦК в срок, определенный в повестке, и предоставить необходимые документы, перечень которых устанавливается Министерством обороны Украины, — говорится в сообщении Сухопутных войск.
В ВСУ подчеркнули, что постановка на военный учет не имеет отношения к мобилизации. Призыв на военную службу начинается с 25 лет.
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