В Днепропетровской области мужчина помочился на мемориал памяти защитникам: что решил суд

В Кривом Роге суд вынес приговор мужчине, который в нетрезвом состоянии осквернил один из мемориалов памяти погибших героев.

Известно, что в апреле в Кривом Роге на Почтовом проспекте увидели нетрезвого мужчину, который мочился на один из кубов Памяти. Видео с этим случаем быстро распространилось в социальных сетях.

По данным местных СМИ, этим человеком оказался 30-летний житель Кривого Рога. В воинской части, где он хотел искупить свою вину, ему вручили сообщение о подозрении в хулиганстве.

Недавно Центрально-Городской районный суд вынес приговор, в котором говорится, что согласно статье 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство) правонарушителю назначен штраф в размере 17 тысяч гривен.

Ранее мы писали, что житель Кривого Рога пытался попасть в Польшу через кусты.

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