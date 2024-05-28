В Днепропетровской области мужчина помочился на мемориал памяти защитникам: что решил суд

Известно, что в апреле в Кривом Роге на Почтовом проспекте увидели нетрезвого мужчину, который мочился на один из кубов Памяти. Видео с этим случаем быстро распространилось в социальных сетях.
По данным местных СМИ, этим человеком оказался 30-летний житель Кривого Рога. В воинской части, где он хотел искупить свою вину, ему вручили сообщение о подозрении в хулиганстве.
Недавно Центрально-Городской районный суд вынес приговор, в котором говорится, что согласно статье 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство) правонарушителю назначен штраф в размере 17 тысяч гривен.
Ранее мы писали, что житель Кривого Рога пытался попасть в Польшу через кусты.
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