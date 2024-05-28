Как играли в шахматы в парке Шевченко в Днепре почти 100 лет назад: уникальное фото огромных фигур

Журналисты dnepr.info нашли уникальные кадры игроков в шахматы в парке Шевченко.
Жители Днепра знают, что любители игры шахмат чаще всего собираются в парке Шевченко, на специальной площадке, где есть столы, приспособленные для этой игры, а также специальная площадка-шахматка, нанесенная на асфальт. Правда, в обычные дни сыграть на ней в шахматы невозможно – нужны специальные фигуры, которые привозят только к определенным праздникам.
Каждые выходные любители игр в шахматы собираются за столиками в парке и играют. В парке раньше проводились шахматные турниры, а любители этого вида спорта собираются на «клеточках» уже почти 100 лет. Интересно, что в конце 1920-х годов площадка для игры в шахматы располагалась практически на таком же месте, что и сейчас, но несколько ниже.
При этом, территория парка выглядела совсем иначе: отсутствие высоких деревьев и не обустроенность парка в этой части позволяли игрокам в перерывах между партиями любоваться на реку и Монастырский остров.
С тех пор парк пережил несколько реконструкций, но шахматы навсегда стали его неотъемлемой частью.
фото: группа «Родной Днепропетровск»
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