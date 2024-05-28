В Днепропетровской области правоохранители задержали мужчину, который пытался продать гранатомет

Про це повідомили у Головному управлінні національної поліції в Дніпропетровській області.
Событие произошло 27 мая. По данным полиции, 33-летний житель Кривого Рога хранил по месту жительства 7 различных запалов, 3 гранаты «Ф-1», гранату «РГД-5», гранату «РГ-42» и гранату «РГН».
Изъятое оружие и боеприпасы правоохранители отправили на экспертное исследование, а мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 ст. 263 УК Украины.
Примечание: ч.1 ст.263 – незаконное приобретение, хранение, ношение и сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов без предусмотренного законом разрешения.
Напомним, ранее мы писали, что житель Кривого Рога пытался попасть в Польшу через кусты.
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