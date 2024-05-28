Представители ТЦК прокомментировали видео с «эпическим побегом» мужчины из окна автомобиля в Днепре

Во вторник, 28 мая, сетью начало распространяться видео из Днепра, где мужчина вылезает из окна из автомобиля, якобы принадлежащего ТЦК. На записи было видно, что возле машины собрались женщины, громко поддерживающие незнакомця, который вскоре забрал свой велосипед из багажника и сбежал в неизвестном направлении.
В областном ТЦК и СП уже отреагировали на событие.
Представители ТЦК подтвердили, что машина на видео принадлежит сотрудникам военкомата. В сообщении отмечается, что сбежавший с автомобиля мужчина сначала «добровольно согласился поехать в районный центр комплектования».
Во время оповещения военнообязанных в одном из районов областного центра этому гражданину, который, как предварительно установлено, не обновлял свои данные в ТЦК и СП, было предложено проехать в районный центр комплектования и социальной поддержки по месту своей регистрации для обновления своих данных и разв. вопросы его возможного привлечения к административной ответственности после установления факта и всех обстоятельств нарушения им законодательства о военном учете, — говорится в сообщении.
По словам ТЦК, в машине мужчина внезапно начал неадекватно вести себя и вылезать в открытое окно автомобиля. Он эмоционально звал прохожих помочь ему покинуть автомобиль.
В ТЦК утверждают, что в отношении мужчины «не применяли ни психологическое, ни физическое принуждение».
«Что касается гражданина, который таким экзотическим способом приостановил свое общение с военнослужащими территориального центра комплектования и социальной поддержки, принимаются все необходимые меры для его надлежащего оповещения в соответствии с требованиями действующего законодательства», — говорится в сообщении.
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