Зноситиме з ніг: у Дніпрі метеорологи попередили про небезпечне стихійне явище

Вітряно буде завтра у Дніпрі та області.

На вівторок, 7 травня, оголосили штормове попередження.

Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології попереджає про пориви південно-західного вітру 15-20 м/с. Рівень небезпечності 1 (жовтий).

Уникайте споруд підвищеного ризику: мостів, трубопроводів, ліній електромереж. Тримайтесь якомога далі від високих дерев та рекламних щитів.

Крім цього, за даними ДСНС, триває надзвичайна (V класу) пожежна небезпека.

А ось 9 та 10 травня знову очікуються приморозки.

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