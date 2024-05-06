Зноситиме з ніг: у Дніпрі метеорологи попередили про небезпечне стихійне явище

На вівторок, 7 травня, оголосили штормове попередження.
Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології попереджає про пориви південно-західного вітру 15-20 м/с. Рівень небезпечності 1 (жовтий).
Уникайте споруд підвищеного ризику: мостів, трубопроводів, ліній електромереж. Тримайтесь якомога далі від високих дерев та рекламних щитів.
Крім цього, за даними ДСНС, триває надзвичайна (V класу) пожежна небезпека.
А ось 9 та 10 травня знову очікуються приморозки.
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