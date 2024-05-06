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Зноситиме з ніг: у Дніпрі метеорологи попередили про небезпечне стихійне явище

Сьогодні 17:15
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Вітряно буде завтра у Дніпрі та області.

Новости Днепра про Зноситиме з ніг: у Дніпрі метеорологи попередили про небезпечне стихійне явище

На вівторок, 7 травня, оголосили штормове попередження. 

Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології попереджає про пориви південно-західного вітру 15-20 м/с. Рівень небезпечності 1 (жовтий).

Уникайте споруд підвищеного ризику: мостів, трубопроводів, ліній електромереж. Тримайтесь якомога далі від високих дерев та рекламних щитів.

Крім цього, за даними ДСНС, триває надзвичайна (V класу) пожежна небезпека. 

А ось 9 та 10 травня знову очікуються приморозки. 

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Новости Днепра про Зноситиме з ніг: у Дніпрі метеорологи попередили про небезпечне стихійне явищеУкраїнська

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