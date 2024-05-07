Майже по всій Україні оголосили жовтий рівень небезпеки: деталі

У найближчі години та до кінця доби 7 травня очікуються грози, подекуди шквали, 15-20 м/с. Рівень небезпеки – перший, жовтий.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
Зазначається, що в Укргідрометцентрі погіршення погодних умов прогнозують по всій Україні, крім південно-східної частини, а також у столиці та Київській області.
Будьте обережні та дотримуйтеся правил безпеки, перебуваючи на вулиці!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі метеорологи попередили про небезпечне стихійне явище.
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