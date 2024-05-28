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Владислав Москвич із Дніпропетровщини здобув бронзу Кубка Європи в Каунасі

Сьогодні 07:56
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19-річний Владислав Москвич з Дніпропетровщини вибороб бронзу Кубку Європи в Литві, місті Каунас.

Новости Днепра про Владислав Москвич із Дніпропетровщини здобув бронзу Кубка Європи в Каунасі

Про це повідомили на Facebook-сторінці Дніпропетровської обласної Федерації дзюдо.

У Каунасі 25 та 26 травня проходив черговий Кубок Європи для спортсменів віком до 21 року. Окрім України, за перемогу боролись 253 учасники з 13 країн.

“В скарбничку України свою нагороду поклав й представник Дніпропетровщини Владислав Москвич. Хлопець виборов бронзу у ваговій категорії до 100 кг. На литовських татамі спортсмен провів три сутички, в двох переміг. Зокрема, у поєдинку за бронзову медаль він здобув чисту перемогу “іппоном” над латвійським дзюдоїстом Даніілсом Громовсом”, – йдеться у повідомленні. 

Варто зазначити, що загалом українці на цьому змаганні вибороли 17 медалей: 7 золотих, 3 срібних й 7 бронзових. І посіли загальнокомандне перше місце в медальному заліку.

Нагадаємо, раніше ми писали, що дніпрянка Дарʼя Ткачова перемогла на етапі молодіжного Кубка Європи зі скелелазіння.

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Новости Днепра про Владислав Москвич із Дніпропетровщини здобув бронзу Кубка Європи в КаунасіУкраїнська Новости Днепра про Владислав Москвич із Дніпропетровщини здобув бронзу Кубка Європи в КаунасіРусский

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