В Кривом Роге в ТЦК умер 44-летний мужчина: первый официальный комментарий

5 мая в Кривом Роге в Саксаганском ТЦК умер 44-летний мужчина.

Предварительно известно, что он проходил ВВК и готовился на отправку в учебный центр.

Как пишет издание «На Часе», в ТЦК родственникам сообщили, что у умершего случился эпилептический приступ. Однако дочь и жена мужчины в эту версию не верят.

Позже появился комментарий Днепропетровского областного ТЦК и СП. Там заявили, что 5 мая на территории Саксаганского ТЦК и СП в результате внезапного резкого ухудшения состояния здоровья умер военнообязанный.

Резкое ухудшение здоровья военнообязанного сопровождалось признаками эпилептического приступа. Была немедленно вызвана скорая медицинская помощь, до прибытия которой военнообязанному оказывалась домедицинская помощь. Сотрудники патрульной полиции, прибывшие по вызову, констатировали биологическую смерть без признаков физического воздействия, — говорится в сообщении.

Отмечается, что по факту смерти гражданина продолжаются следственные действия.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: