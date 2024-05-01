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У Дніпрі зареєстрували випадки небезпечної хвороби: симптоми

Сьогодні 10:54
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Днями у Дніпрі зареєстрували випадки небезпечної хвороби - двоє людей захворіли на ботулізм.

Новости Днепра про У Дніпрі зареєстрували випадки небезпечної хвороби: симптоми

Про це повідомив Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.

За його словами, перед цим хворі вживали в’ялену рибу домашнього виробництва.

Зазначимо, ботулізм — це харчове отруєння, що може призвести до тяжких наслідків.

Симптоми ботулізму

  • порушення близького зору — ви не можете читати текст, але добре бачите предмети;
  • сильно виражена сухість у роті;
  • важко говорити (голос стає тихим, гугнявим або пропадає);
  • підвищена стомлюваність, м’язова слабкість;
  • запаморочення;
  • короткочасні ознаки ураження травної системи (нудота, блювання, послаблення випорожнень), а потім — стадія парезу кишківника (здуття живота, закреп);
  • ураження м’язів шиї та кінцівок.

Перші симптоми захворювання найчастіше виникають через 12–24 год. після споживання зараженої їжі. Водночас симптоми так само можуть виникнути раніше (уже через 2 години) або значно пізніше (4 доби і більше). Що важче захворювання, то коротший інкубаційний період.

Профілактика ботулізму

Щоб вберегтися від ботулізму, уникайте споживання:

  • в’яленої, копченої, солоної та консервованої риби;
  • м’ясних та грибних консервів;
  • консервів домашнього виробництва;
  • якщо не впевнені, що продукти зберігали та/або транспортували належним чином;
  • якщо сумніваєтесь у якості продуктів.

Також, за словами Лукашук, на Дніпропетровщині трапляються поодинокі випадки коклюшу.

За минулий тиждень у регіоні цією хворобою заразилися шестеро дітей. Четверо у Дніпрі та по одному у Кам’янському й Першотравенську. Дітям надається вся необхідна меддопомога. Загалом ситуація у регіоні повністю контрольована, перевищення епідемічного порогу немає, – зазначив він.

Захворюваність на ГРВІ у Дніпропетровській області на 60,7% менше від встановленого епідпорогу. Загальна кількість випадків гострих респіраторних інфекцій зменшилася на 11,4% у порівнянні з попереднім тижнем. Зменшилася й кількість хворих на COVID-19 – на 4,8%. Усього за минулий тиждень у регіоні на коронавірус захворіло 158 людей, 18 серед них – діти. На жаль, зареєстровано 2 летальних випадки від коронавірусу.

Піклуйтеся про себе та близьких і будьте здоровими!

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Новости Днепра про У Дніпрі зареєстрували випадки небезпечної хвороби: симптомиУкраїнська

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