У Дніпрі зареєстрували випадки небезпечної хвороби: симптоми

Про це повідомив Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.
За його словами, перед цим хворі вживали в’ялену рибу домашнього виробництва.
Зазначимо, ботулізм — це харчове отруєння, що може призвести до тяжких наслідків.
Симптоми ботулізму
Перші симптоми захворювання найчастіше виникають через 12–24 год. після споживання зараженої їжі. Водночас симптоми так само можуть виникнути раніше (уже через 2 години) або значно пізніше (4 доби і більше). Що важче захворювання, то коротший інкубаційний період.
Профілактика ботулізму
Щоб вберегтися від ботулізму, уникайте споживання:
Також, за словами Лукашук, на Дніпропетровщині трапляються поодинокі випадки коклюшу.
За минулий тиждень у регіоні цією хворобою заразилися шестеро дітей. Четверо у Дніпрі та по одному у Кам’янському й Першотравенську. Дітям надається вся необхідна меддопомога. Загалом ситуація у регіоні повністю контрольована, перевищення епідемічного порогу немає, – зазначив він.
Захворюваність на ГРВІ у Дніпропетровській області на 60,7% менше від встановленого епідпорогу. Загальна кількість випадків гострих респіраторних інфекцій зменшилася на 11,4% у порівнянні з попереднім тижнем. Зменшилася й кількість хворих на COVID-19 – на 4,8%. Усього за минулий тиждень у регіоні на коронавірус захворіло 158 людей, 18 серед них – діти. На жаль, зареєстровано 2 летальних випадки від коронавірусу.
Піклуйтеся про себе та близьких і будьте здоровими!
Читайте також:
Автор:
Робота трамвая планується у вихідні дні з 11:00 до 19:00!
Постраждала лікуватиметься амбулаторно.
Дівчинка попросила, аби її забрали з родини.
Подання заявок на отримання субсидій на землю для аграріїв постраждалих…