Уже скоро у Дніпрі розпочне свою роботу легендарний ретро-трамвай: дата та вартість проїзду

З 4 травня у Дніпрі на свій маршрут виходить легендарний ретро-трамвай, який став своєрідною візитівкою нашого міста.
Про це повідомили у КП “Дніпровський електротранспорт”.
Традиційно вагон буде курсувати проспектом Дмитра Яворницького від залізничного вокзалу до площі Героїв Майдану. Він має місця тільки для сидіння – з розрахунку на 40 пасажирів. Час проїзду в одному напрямку становить 16-17 хвилин. Вартість проїзду встановлюється за окремим екскурсійним тарифом, без пільг та складає 9 грн.
Робота трамвая планується у вихідні дні з 11:00 до 19:00 – за умови сприятливої погоди. Інформацію щодо конкретного часу можна отримати за телефоном: (056) 722-00-75.
Трамвайчик, як і належить вагонам початку двадцятого століття, має деякі конструктивні особливості: висока підлога, відкритий кузов, дві підніжки для посадки пасажирів, відсутність дверей, але саме завдяки цьому кожен пасажир має хороші умови обзору з високої платформи, – зазначили у КП.
Читайте також:
Автор:
Постраждала лікуватиметься амбулаторно.
Дівчинка попросила, аби її забрали з родини.
Подання заявок на отримання субсидій на землю для аграріїв постраждалих…
Цю рослину обмежено використовують у народній медицині.