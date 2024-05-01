Уже скоро у Дніпрі розпочне свою роботу легендарний ретро-трамвай: дата та вартість проїзду

Робота трамвая планується у вихідні дні з 11:00 до 19:00!

З 4 травня у Дніпрі на свій маршрут виходить легендарний ретро-трамвай, який став своєрідною візитівкою нашого міста.

Про це повідомили у КП “Дніпровський електротранспорт”.

Традиційно вагон буде курсувати проспектом Дмитра Яворницького від залізничного вокзалу до площі Героїв Майдану. Він має місця тільки для сидіння – з розрахунку на 40 пасажирів. Час проїзду в одному напрямку становить 16-17 хвилин. Вартість проїзду встановлюється за окремим екскурсійним тарифом, без пільг та складає 9 грн.

Робота трамвая планується у вихідні дні з 11:00 до 19:00 – за умови сприятливої погоди. Інформацію щодо конкретного часу можна отримати за телефоном: (056) 722-00-75.

Трамвайчик, як і належить вагонам початку двадцятого століття, має деякі конструктивні особливості: висока підлога, відкритий кузов, дві підніжки для посадки пасажирів, відсутність дверей, але саме завдяки цьому кожен пасажир має хороші умови обзору з високої платформи, – зазначили у КП.

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