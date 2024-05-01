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У Дніпрі сьогодні припинять подачу електроенергії на 9 годин: адреси

Сьогодні 08:36
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Важлива інформація!

Новости Днепра про У Дніпрі сьогодні припинять подачу електроенергії на 9 годин: адреси

Сьогодні, 1 травня, у Дніпрі приватна енергетична компанія ЦЕК буде проводити планові роботи з 8:00 до 17:00, через це буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

  • вул. Братів Горобців (Дмитра Кедріна): 36, 40, 42, 44-А;
  • вул. Робоча: 79-89 (непарні), 166;
  • вул. Театральна: 1, 2, 4-А, 6;
  • пров. Ялицевий: 3, 5.

Про це повідомили в Telegram-каналі ЦЕКу.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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Новости Днепра про У Дніпрі сьогодні припинять подачу електроенергії на 9 годин: адресиУкраїнська

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