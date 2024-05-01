У Дніпрі сьогодні припинять подачу електроенергії на 9 годин: адреси

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Сьогодні, 1 травня, у Дніпрі приватна енергетична компанія ЦЕК буде проводити планові роботи з 8:00 до 17:00, через це буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

вул. Братів Горобців (Дмитра Кедріна): 36, 40, 42, 44-А;

вул. Робоча: 79-89 (непарні), 166;

вул. Театральна: 1, 2, 4-А, 6;

пров. Ялицевий: 3, 5.

Про це повідомили в Telegram-каналі ЦЕКу.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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