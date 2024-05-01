У Дніпрі сьогодні припинять подачу електроенергії на 9 годин: адреси

Сьогодні, 1 травня, у Дніпрі приватна енергетична компанія ЦЕК буде проводити планові роботи з 8:00 до 17:00, через це буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:
Про це повідомили в Telegram-каналі ЦЕКу.
Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:
Читайте також:
Автор:
Вітаємо Анастасію та її тренерів!
У Дніпрі та області з 1 по 3 травня очікується…
У Дніпрі зустріли найчеснішого "жебрака".
Початок травня буде доволі теплим.