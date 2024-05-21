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  • Житель Кам’янського спробував продати поліції боєприпаси, знайдені на смітнику

Житель Кам’янського спробував продати поліції боєприпаси, знайдені на смітнику

Сьогодні 16:21
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У Кам'янському судили чоловіка, який намагався продати поліціянтам набої.

Новости Днепра про Житель Кам'янського спробував продати поліції боєприпаси, знайдені на смітнику

У Кам’янському чоловік знайшов патрони та вибухівку, а коли йому забракло грошей, вирішив продати свою знахідку.

Про це йдеться у вироці Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська (назва не декомунізована) оприлюдненому в Єдиному реєстрі судових рішень. 

У матеріалах слідства зазначено, що у березні 2023 року на вулиці Богдана Хмельницького біля гуртожитку кам’янчанин знайшов гранати. 150 патронів та тротилова шашка лежали за сміттєвими баками. 

Зброю чоловік забрав до себе додому. Згодом кам’янчанин вирішив продати вибухово-небезпечні предмети за 9 000 гривень. Купити набої погодився знайомий засудженого, якому він раніше говорив про свою знахідку. 

Однак чоловік не очікував, що знайомий здасть його правоохоронцям. Коли угода відбулася, поліцейські затримали продавця.

Суд визнав чоловіка винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, та призначив йому покарання у вигляді 3 років позбавлення волі з відбуванням покарання у кримінально-виконавчій установі.

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Новости Днепра про Житель Кам'янського спробував продати поліції боєприпаси, знайдені на смітникуУкраїнська

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