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  • У Дніпрі можна безкоштовно вакцинувати та чіпувати домашніх тварин: де і що для цього потрібно

У Дніпрі можна безкоштовно вакцинувати та чіпувати домашніх тварин: де і що для цього потрібно

Сьогодні 16:50
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В Україні запустили програму “Лапки в безпеці”, завдяки якій можна безкоштовно вакцинувати та чіпувати домашнього улюбленця. Такі послуги надають і у Дніпрі.

Новости Днепра про У Дніпрі можна безкоштовно вакцинувати та чіпувати домашніх тварин: де і що для цього потрібно

Вакцинувати та чіпувати тварин у Дніпрі можна з 9 травня по 10 червня. В пакет входить щеплення від сказу та інфекційних хвороб і чіпування. Це допоможе вберегти кота або собаку від хвороб та збільшити його шанси на повернення до сім’ї у разі втрати.

Про це повідомили на сторінці Save Pets of Ukraine у Instagram.

Новости Днепра про У Дніпрі можна безкоштовно вакцинувати та чіпувати домашніх тварин: де і що для цього потрібно

У Дніпрі вакцинувати тварину можна у ветклініці “Айболітна”, за адресою: Бульвар Слави 28А. Лікарі приймають за попереднім записом по телефону: +380680468399, +380661868356.

Обмежень кількості домашніх тварин від одного власника немає. Однак в першу чергу послуги надають улюбленцям ВПО. Також за 10 днів до вакцинації потрібно провести дегельмінтизацію.

Програму для допомогу тваринам ініціювала Save Pets of Ukraine, за підтримки міжнародного фонду захисту тварин Іfawglobal та Uheart Foundation.

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Новости Днепра про У Дніпрі можна безкоштовно вакцинувати та чіпувати домашніх тварин: де і що для цього потрібноУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі можна безкоштовно вакцинувати та чіпувати домашніх тварин: де і що для цього потрібноРусский

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