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У Дніпрі з початку року склали 50 адмінпротоколів на стихійних ринках: у чому справа

Сьогодні 16:24
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Сьогодні, 21 травня, у Дніпрі КП "Дніпровські активи" провели черговий рейд на стихійних ринках.

Новости Днепра про У Дніпрі з початку року склали 50 адмінпротоколів на стихійних ринках: у чому справа

Під час нього інспектори виявили продавців без необхідних документів: одному з них виписали адмінпротокол. Інших зафіксували вперше, тому просто попередили про правопорушення.

З початку 2024 року вже було виписано близько 50 адмінпротоколів таким продавцям.

Майте на увазі! Стихійна торгівля тягне за собою штраф. Для громадян та посадовців — від 360 до 1360 гривень. А для суб’єктів підприємницької діяльності від 750 до 1700 гривень.

Раніше ми писали, що на Дніпропетровщині діяла злочинна організація, яка підробляла документи для легалізації в ЄС.

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Новости Днепра про У Дніпрі з початку року склали 50 адмінпротоколів на стихійних ринках: у чому справаУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі з початку року склали 50 адмінпротоколів на стихійних ринках: у чому справаРусский

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