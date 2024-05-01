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В Днепре сегодня прекратят подачу электроэнергии на 9 часов: адреса

Сегодня 08:36
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Важная информация!

Новости Днепра про В Днепре сегодня прекратят подачу электроэнергии на 9 часов: адреса

Сегодня, 1 мая, в Днепре частная энергетическая компания ЦЭК будет проводить плановые работы с 8:00 до 17:00, из-за этого будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

  • ул. Братьев Воробьев (Дмитрия Кедрина): 36, 40, 42, 44-А;
  • ул. Рабочая: 79-89 (нечетные), 166;
  • ул. Театральная: 1, 2, 4-А, 6;
  • пер. Пихтовый: 3, 5.

Об этом сообщили в Telegram-канале ЦЕКа.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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