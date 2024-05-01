В Днепре сегодня прекратят подачу электроэнергии на 9 часов: адреса

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Сегодня, 1 мая, в Днепре частная энергетическая компания ЦЭК будет проводить плановые работы с 8:00 до 17:00, из-за этого будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

ул. Братьев Воробьев (Дмитрия Кедрина): 36, 40, 42, 44-А;

ул. Рабочая: 79-89 (нечетные), 166;

ул. Театральная: 1, 2, 4-А, 6;

пер. Пихтовый: 3, 5.

Об этом сообщили в Telegram-канале ЦЕКа.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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