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“Так, виставили гниле г**но на аукціон”: “Укрпошта” про продаж своїх старих авто та критику у соцмережах

Сьогодні 09:06
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Днями «Укрпошта» оголосила про продаж старих автівок.

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Як повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський, на аукціон «Prozorro.Продажі» виставлено 531 автомобіль здебільшого 90-х та 2000-х років. Вартість лотів, які складатимуться кожен із від дев’яти до 134 одиниць, стартує від 42 тис. до 1,1 млн грн.

Серед транспорту будуть присутні як авто іноземного виробництва (Hyundai Sonata, Peugeot, Mazda, Citroen, Volkswagen, KIA, Daewoo, Skoda, Volvo, Mercedes Benz), так і з країн-агресорів (МАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗІЛ тощо). Вони або поповнять автопарк когось з колекціонерів, або (на що я сподіваюсь) потраплять до волонтерів, і після ремонту та перезбірки трьох-чотирьох авто в одне на ходу, допоможуть ЗСУ там, де це потрібно, – написав Смілянський.

Користувачі соцмереж критично сприйняли такий крок «Укрпошти». Дописувачі нарікали як на незадовільний технічний стан авто, так і на необхідність аукціону замість передачі машин напряму військовим.

Зрештою, у компанії емоційно відреагували на критику. Відповідний допис від імені «Укрпошти» з’явився у Х (раніше Twitter).

Так, виставили гниле гівно на аукціон. Ні, не йоб**лись. Так, хотіли б віддати просто так тим, кому треба, але не маємо права. Продаємо старі автівки на Prozorro, бо цього вимагає закон, – йдеться у повідомленні.

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Нестандартний допис «Укрпошти» викликав ще більше обговорень у соцмережах, ніж початковий про аукціони. Українці поділилися на тих, хто підтримав «крик душі» державної компанії, та на тих, хто наголошує на неприйнятності комунікації у такій манері.

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