Ворог тричі обстріляв Дніпропетровщину з артилерії та РСЗВ “Град”: постраждала жінка

Вчора ввечері ворог тричі обстріляв Нікополь з важкої артилерії та РСЗВ “Град”.
Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.
За його словами, постраждала 82-річна жінка – лікуватиметься амбулаторно.
У місті пошкоджені адмінбудівля, дитсадок, заправка, 7 багатоповерхівок, двоповерховий будинок. Зачепило й лінію електропередач.
Обстеження уражених територій триває. Наслідки атак уточнюються, – додав Лисак.
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