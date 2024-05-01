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  • Ворог тричі обстріляв Дніпропетровщину з артилерії та РСЗВ “Град”: постраждала жінка

Ворог тричі обстріляв Дніпропетровщину з артилерії та РСЗВ “Град”: постраждала жінка

Сьогодні 07:58
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Постраждала лікуватиметься амбулаторно.

Новости Днепра про Ворог тричі обстріляв Дніпропетровщину з артилерії та РСЗВ

Вчора ввечері ворог тричі обстріляв Нікополь з важкої артилерії та РСЗВ “Град”.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

За його словами, постраждала 82-річна жінка – лікуватиметься амбулаторно.

У місті пошкоджені адмінбудівля, дитсадок, заправка, 7 багатоповерхівок, двоповерховий будинок. Зачепило й лінію електропередач.

Обстеження уражених територій триває. Наслідки атак уточнюються, – додав Лисак.

Новости Днепра про Ворог тричі обстріляв Дніпропетровщину з артилерії та РСЗВ

Новости Днепра про Ворог тричі обстріляв Дніпропетровщину з артилерії та РСЗВ

Новости Днепра про Ворог тричі обстріляв Дніпропетровщину з артилерії та РСЗВ

Новости Днепра про Ворог тричі обстріляв Дніпропетровщину з артилерії та РСЗВ

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