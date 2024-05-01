Враг трижды обстрелял Днепропетровщину из артиллерии и РСЗО «Град»: пострадала женщина

Вчера вечером враг трижды обстрелял Никополь из тяжелой артиллерии и РСЗО «Град».
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
По его словам, пострадала 82-летняя женщина — будет лечиться амбулаторно.
В городе повреждены админздание, детсад, заправка, 7 многоэтажек, двухэтажный дом. Зацепило и линию электропередач.
Обследование пораженных территорий продолжается. Последствия атак уточняются, — добавил Лысак.
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