Враг трижды обстрелял Днепропетровщину из артиллерии и РСЗО «Град»: пострадала женщина

Пасхальная корзинка 2024: цены на популярные продукты в Днепре Уже через несколько дней наступит Пасха, многие захотят пойти в церковь и освятить продукты к праздничному столу. Для некоторых, возможно, это будет первое посещение храма в этот праздник и не все знают, что нужно класть в пасхальную корзину. 2 просмотров