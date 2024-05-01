Уже скоро в Днепре начнет свою работу легендарный ретро-трамвай: дата и стоимость проезда

С 4 мая в Днепре на свой маршрут выходит легендарный ретро-трамвай, который стал своеобразной визитной карточкой нашего города.
Об этом сообщили в КП «Днепровский электротранспорт».
Традиционно вагон будет курсировать по проспекту Дмитрия Яворницкого от железнодорожного вокзала до площади Героев Майдана. Он имеет места только для сидения — из расчета на 40 пассажиров. Время проезда в одном направлении составляет 16-17 минут. Стоимость проезда устанавливается по отдельному экскурсионному тарифу, без льгот и составляет 9 грн.
Работа трамвая планируется в выходные дни с 11:00 до 19:00 — при условии благоприятной погоды. Информацию о конкретном времени можно получить по телефону: (056) 722-00-75.
Трамвайчик, как и положено вагонам начала двадцатого века, имеет некоторые конструктивные особенности: высокий пол, открытый кузов, две подножки для посадки пассажиров, отсутствие дверей, но именно благодаря этому каждый пассажир имеет хорошие условия обзора с высокой платформы, — отметили в КП.
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