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  • Мешканців Дніпра налякав яскравий спалах у небі: що це могло бути (ВІДЕО)

Мешканців Дніпра налякав яскравий спалах у небі: що це могло бути (ВІДЕО)

Сьогодні 10:06
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Це незвичайне явище бачили жителі багатьох областей.

Новости Днепра про Мешканців Дніпра налякав яскравий спалах у небі: що це могло бути (ВІДЕО)

Мешканці Дніпра та низки областей України в ніч на 1 травня побачили в небі яскравий спалах, який на кілька миттєвостей висвітлив небо.

За попередньою інформацією, подія не пов’язана з бойовими діями. Зокрема, Telegram-канал Alpha Centauri, який спеціалізується на темах науки і космосу, пише, що, ймовірно, це був метеор – космічний об’єкт увійшов до атмосфери Землі й, напевно, згорів у ній.

Попередньо, над центром та південним сходом країни згорів метеор. Подію бачили жителі Харківщини, Сумщини, Полтавщини, Запоріжжя, Дніпра. Будемо чекати на заяви астрономів, — йдеться у повідомленні.

Новости Днепра про Мешканців Дніпра налякав яскравий спалах у небі: що це могло бути (ВІДЕО)

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Новости Днепра про Мешканців Дніпра налякав яскравий спалах у небі: що це могло бути (ВІДЕО)Українська

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