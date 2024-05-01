Жителей Днепра напугала яркая вспышка в небе: что это могло быть (ВИДЕО)

Это необычное явление видели жители многих областей.

Жители Днепра и ряда областей Украины в ночь на 1 мая увидели в небе яркую вспышку, которая на несколько мгновений осветила небо.

По предварительной информации, событие не связано с боевыми действиями. В частности, Telegram-канал Alpha Centauri, который специализируется на темах науки и космоса, пишет, что, вероятно, это был метеор — космический объект вошел в атмосферу Земли и, наверное, сгорел в ней.

Предварительно, над центром и юго-востоком страны сгорел метеор. Событие видели жители Харьковщины, Сумщины, Полтавщины, Запорожья, Днепра. Будем ждать заявления астрономов, — говорится в сообщении.

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