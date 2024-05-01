Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі через перекриття площі Вокзальної трамвай №1 тиждень їздитиме інакше: коли та як

У Дніпрі через перекриття площі Вокзальної трамвай №1 тиждень їздитиме інакше: коли та як

Сьогодні 10:37
просмотров

У Дніпрі хочуть на майже тиждень перекрити проїзну частину на перехресті проспекту Яворницького та площі Вокзальної.

Новости Днепра про У Дніпрі через перекриття площі Вокзальної трамвай №1 тиждень їздитиме інакше: коли та як

З 6 до 13 травня у Дніпрі перекриють перехрестя проспекту Дмитра Яворницького та Вокзальної площі. Проїзна частина у напрямку вокзалу буде тимчасово не проїзною. 

Причина – ремонт трамвайних колій. Про це йдеться в проєкті розпорядження, оприлюдненому на сайті Дніпровської міської ради. 

Ремонт передусім вплине на графік роботи трамвая №1. Змінять також рух автобуси та маршрутки, які курсують через Вокзальну площу. 
 

Для пішоходів організують безпечний рух – встановлять огорожу з сигнальним освітленням та тимчасові дорожні знаки. Після завершення ремонту мають прибрати огорожу, відновити інженерні системи та дорожнє покриття, яке пошкодили під час робіт. 

Як курсуватимуть трамваї №1?

  • З 6 по 10 травня, з 22:00 до 22:55, трамваї курсуватимуть за скороченим маршрутом — від Українського національного університету науки і технологій до Старомостової площі;
  • З 11 по 13 травня трамваї курсуватимуть по такому ж зміненому маршруту з 9:00 до 17:00. 

Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради згодом має внести зміни до схеми руху міських автобусних маршрутів загального користування. 

Зауважимо, це поки що проєкт рішення, який не підписано міським головою, тож можливі зміни. 

Новости Днепра про У Дніпрі через перекриття площі Вокзальної трамвай №1 тиждень їздитиме інакше: коли та як

Нагадаємо, уже скоро у Дніпрі розпочне свою роботу легендарний ретро-трамвай, який теж може змінити напрям руху на час перекриття площі.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі через перекриття площі Вокзальної трамвай №1 тиждень їздитиме інакше: коли та якУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Мешканців Дніпра налякав яскравий спалах у небі: що це могло бути (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:06
    Мешканців Дніпра налякав яскравий спалах у небі: що це могло бути (ВІДЕО)

    Це незвичайне явище бачили жителі багатьох областей.

    У Дніпрі сьогодні припинять подачу електроенергії на 9 годин: адреси
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:36
    У Дніпрі сьогодні припинять подачу електроенергії на 9 годин: адреси

    Важлива інформація!

    Представниця Дніпропетровщини стала срібною призеркою чемпіонату Європи з веслування
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:00
    Представниця Дніпропетровщини стала срібною призеркою чемпіонату Європи з веслування

    Вітаємо Анастасію та її тренерів!

    У Дніпрі та області попередили про небезпеку на “травневі свята”
    Новини Дніпра
    Вчора 22:04
    У Дніпрі та області попередили про небезпеку на “травневі свята”

    У Дніпрі та області з 1 по 3 травня очікується…

    Наверх