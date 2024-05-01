У Дніпрі через перекриття площі Вокзальної трамвай №1 тиждень їздитиме інакше: коли та як

У Дніпрі хочуть на майже тиждень перекрити проїзну частину на перехресті проспекту Яворницького та площі Вокзальної.

З 6 до 13 травня у Дніпрі перекриють перехрестя проспекту Дмитра Яворницького та Вокзальної площі. Проїзна частина у напрямку вокзалу буде тимчасово не проїзною.

Причина – ремонт трамвайних колій. Про це йдеться в проєкті розпорядження, оприлюдненому на сайті Дніпровської міської ради.

Ремонт передусім вплине на графік роботи трамвая №1. Змінять також рух автобуси та маршрутки, які курсують через Вокзальну площу.

Для пішоходів організують безпечний рух – встановлять огорожу з сигнальним освітленням та тимчасові дорожні знаки. Після завершення ремонту мають прибрати огорожу, відновити інженерні системи та дорожнє покриття, яке пошкодили під час робіт.

Як курсуватимуть трамваї №1?

З 6 по 10 травня, з 22:00 до 22:55, трамваї курсуватимуть за скороченим маршрутом — від Українського національного університету науки і технологій до Старомостової площі;

З 11 по 13 травня трамваї курсуватимуть по такому ж зміненому маршруту з 9:00 до 17:00.

Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради згодом має внести зміни до схеми руху міських автобусних маршрутів загального користування.

Зауважимо, це поки що проєкт рішення, який не підписано міським головою, тож можливі зміни.

Нагадаємо, уже скоро у Дніпрі розпочне свою роботу легендарний ретро-трамвай, який теж може змінити напрям руху на час перекриття площі.

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