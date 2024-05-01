В Днепре из-за перекрытия площади Вокзальной трамвай №1 неделю будет ездить иначе: когда и как

С 6 по 13 мая в Днепре перекроют перекресток проспекта Дмитрия Яворницкого и Вокзальной площади. Проезжая часть в направлении вокзала будет временно не проездной.
Причина – ремонт трамвайных путей. Об этом говорится в проекте распоряжения, обнародованном на сайте Днепровского городского совета.
Ремонт прежде всего повлияет на график работы трамвая №1. Изменят движение также автобусы и маршрутки, которые курсируют через Вокзальную площадь.
Для пешеходов организуют безопасное движение – установят ограждение с сигнальным освещением и временные дорожные знаки. После ремонта должны убрать ограждение, восстановить инженерные системы и дорожное покрытие, которое повредили во время работ.
Департамент транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета впоследствии должен внести изменения в схему движения городских автобусных маршрутов общего пользования.
Заметим, это пока еще проект решения, который не подписан городским головой, поэтому возможны изменения.
Напомним, уже скоро в Днепре начнет свою работу легендарный ретро-трамвай, который тоже может изменить направление движения во время перекрытия площади.
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