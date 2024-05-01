В Днепре зарегистрировали случаи опасной болезни: симптомы

Об этом сообщил Николай Лукашук, председатель Днепропетровского областного совета.
По его словам, перед этим больные употребляли вяленую рыбу домашнего производства.
Отметим, ботулизм — это пищевое отравление, которое может привести к тяжелым последствиям.
Симптомы ботулизма
Первые симптомы заболевания чаще всего возникают через 12-24 ч. после употребления зараженной пищи. В то же время симптомы так же могут возникнуть раньше (уже через 2 часа) или значительно позже (4 суток и более). Чем тяжелее заболевание, тем короче инкубационный период.
Профилактика ботулизма
Чтобы уберечься от ботулизма, избегайте потребления:
Также, по словам Лукашука, на Днепропетровщине есть единичные случаи коклюша.
За прошедшую неделю в регионе этой болезнью заразились шестеро детей. Четверо в Днепре и по одному в Каменском и Першотравенске. Детям оказывается вся необходимая медпомощь. В целом ситуация в регионе полностью контролируемая, превышения эпидемического порога нет, — отметил он.
Заболеваемость ОРВИ в Днепропетровской области на 60,7% меньше установленного эпидпорога. Общее количество случаев острых респираторных инфекций уменьшилось на 11,4% по сравнению с предыдущей неделей. Уменьшилось и количество больных COVID-19 — на 4,8%. Всего за прошедшую неделю в регионе коронавирусом заболело 158 человек, 18 среди них — дети. К сожалению, зарегистрировано 2 летальных случая от коронавируса.
Заботьтесь о себе и близких и будьте здоровыми!
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