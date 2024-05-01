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В Днепре зарегистрировали случаи опасной болезни: симптомы

Сегодня 10:54
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На днях в Днепре зарегистрировали случаи опасной болезни - два человека заболели ботулизмом.

Новости Днепра про В Днепре зарегистрировали случаи опасной болезни: симптомы

Об этом сообщил Николай Лукашук, председатель Днепропетровского областного совета.

По его словам, перед этим больные употребляли вяленую рыбу домашнего производства.

Отметим, ботулизм — это пищевое отравление, которое может привести к тяжелым последствиям.

Симптомы ботулизма

  • нарушение близкого зрения — вы не можете читать текст, но хорошо видите предметы;
  • сильно выраженная сухость во рту;
  • трудно говорить (голос становится тихим, гнусавым или пропадает);
  • повышенная утомляемость, мышечная слабость;
  • головокружение;
  • кратковременные признаки поражения пищеварительной системы (тошнота, рвота, ослабление стула), а затем — стадия пареза кишечника (вздутие живота, запор);
  • поражение мышц шеи и конечностей.

Первые симптомы заболевания чаще всего возникают через 12-24 ч. после употребления зараженной пищи. В то же время симптомы так же могут возникнуть раньше (уже через 2 часа) или значительно позже (4 суток и более). Чем тяжелее заболевание, тем короче инкубационный период.

Профилактика ботулизма

Чтобы уберечься от ботулизма, избегайте потребления:

  • вяленой, копченой, соленой и консервированной рыбы;
  • мясных и грибных консервов;
  • консервов домашнего производства;
  • если не уверены, что продукты хранили и/или транспортировали должным образом;
  • если сомневаетесь в качестве продуктов.

Также, по словам Лукашука, на Днепропетровщине есть единичные случаи коклюша.

За прошедшую неделю в регионе этой болезнью заразились шестеро детей. Четверо в Днепре и по одному в Каменском и Першотравенске. Детям оказывается вся необходимая медпомощь. В целом ситуация в регионе полностью контролируемая, превышения эпидемического порога нет, — отметил он.

Заболеваемость ОРВИ в Днепропетровской области на 60,7% меньше установленного эпидпорога. Общее количество случаев острых респираторных инфекций уменьшилось на 11,4% по сравнению с предыдущей неделей. Уменьшилось и количество больных COVID-19 — на 4,8%. Всего за прошедшую неделю в регионе коронавирусом заболело 158 человек, 18 среди них — дети. К сожалению, зарегистрировано 2 летальных случая от коронавируса.

Заботьтесь о себе и близких и будьте здоровыми!

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Новости Днепра про В Днепре зарегистрировали случаи опасной болезни: симптомыУкраїнська Новости Днепра про В Днепре зарегистрировали случаи опасной болезни: симптомыРусский

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