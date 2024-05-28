Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Дніпропетровщині правоохоронці затримали чоловіка, який намагався продати гранатомет

Сьогодні 17:05
просмотров

Поліцейські Кривого Рогу затримали чоловіка під час того, як той намагався продати ручний протитанковий гранатомет.

Про це повідомили у Головному управлінні національної поліції в Дніпропетровській області.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині правоохоронці затримали чоловіка, який намагався продати гранатомет

Подія відбулася 27 травня. За даними поліції, 33-річний житель Кривого Рогу зберігав за місцем мешкання 7 різних запалів, 3 гранати«Ф-1», гранату «РГД-5», гранату «РГ-42» та гранату «РГН». 

Вилучену зброю та боєприпаси правоохоронці відправили на експертне дослідження, а чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Чоловіку повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст. 263 КК України. 

Примітка: ч.1 ст.263 – незаконне придбання, зберігання, носіння та збут вогнепальної зброї та боєприпасів без передбаченого законом дозволу. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що житель Кривого Рогу намагався потрапити до Польщі через кущі.

Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині правоохоронці затримали чоловіка, який намагався продати гранатометУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині правоохоронці затримали чоловіка, який намагався продати гранатометРусский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Житель Кривого Рогу намагався потрапити до Польщі через кущі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:46
    Житель Кривого Рогу намагався потрапити до Польщі через кущі

    На Волині затримали чоловіка, який намагався потрапити до Польщі через…

    На Дніпропетровщині в одному із міст скасували пільговий проїзд
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:27
    На Дніпропетровщині в одному із міст скасували пільговий проїзд

    У Жовтих Водах на Дніпропетровщині скасували пільговий проїзд.

    У Дніпрі затримали нетверезого водія та виявили у нього підроблені документи
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:26
    У Дніпрі затримали нетверезого водія та виявили у нього підроблені документи

    У Дніпрі вчора, 27 травня, увечері патрульні затримали чоловіка, який…

    Владислав Москвич із Дніпропетровщини здобув бронзу Кубка Європи в Каунасі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:56
    Владислав Москвич із Дніпропетровщини здобув бронзу Кубка Європи в Каунасі

    19-річний Владислав Москвич з Дніпропетровщини виборов бронзу Кубка Європи в…

    Наверх