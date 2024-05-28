На Дніпропетровщині правоохоронці затримали чоловіка, який намагався продати гранатомет

Про це повідомили у Головному управлінні національної поліції в Дніпропетровській області.
Подія відбулася 27 травня. За даними поліції, 33-річний житель Кривого Рогу зберігав за місцем мешкання 7 різних запалів, 3 гранати«Ф-1», гранату «РГД-5», гранату «РГ-42» та гранату «РГН».
Вилучену зброю та боєприпаси правоохоронці відправили на експертне дослідження, а чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Чоловіку повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст. 263 КК України.
Примітка: ч.1 ст.263 – незаконне придбання, зберігання, носіння та збут вогнепальної зброї та боєприпасів без передбаченого законом дозволу.
Нагадаємо, раніше ми писали, що житель Кривого Рогу намагався потрапити до Польщі через кущі.
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