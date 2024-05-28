Житель Кривого Рогу намагався потрапити до Польщі через кущі

На Волині затримали чоловіка, який намагався потрапити до Польщі через чагарники на кордоні.

На Волині затримали 28-річного чоловіка з Кривого Рогу, який планував незаконно потрапити до Польщі. Про це повідомили прикордонники Західного регіонального управління Держприкордонслужби.

Чоловік попався прикордонникам відділу “Амбуків” ввечері у понеділок, 27 травня. Його помітили за кількасот метрів від українсько-польського кордону, до якого він поспіхом пробирався крізь чагарники.

Порушником виявився 28-річний мешканець Кривого Рогу. Під час бесіди з правоохоронцями чоловік зізнався про свій намір незаконно потрапити до сусідньої країни.

Охоронці кордону доправили громадянина до підрозділу та склали відносно нього адміністративні документи. Рішення про його покарання прийматиме суд.

Нагадаємо, в Україні прикордонники затримали аквамена з Молдови, який намагався доплисти до коханої через Дністер.

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